Seis autónomos de Fermoselle afectados por el incendio reciben ayudas de 5.500 euros cada uno

La Consejería de Economía y Hacienda ha informado favorablemente de la aprobación de ayudas a 25 solicitudes (19 en la provincia de Ávila y 6 en la provincia de Zamora, concretamente en Fermoselle) por valor de 137.500 euros de la convocatoria urgente de ayudas de 5.500 euros destinadas a autónomos y pymes en las localidades afectadas por los incendios forestales en el verano de 2026.

Con la aprobación de este 3º bloque de ayudas se alcanza hasta la fecha un total de 75 solicitudes aprobadas de autónomos y Pymes por valor de 412.500 euros, tras la aprobación en los dos últimos Consejos de Gobierno de 50 ayudas por valor de 275.000 euros.

Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica en la zona.

Con estas subvenciones se compensa en un plazo muy breve a las empresas que han sufrido daños directos por el fuego que les impide desarrollar con normalidad su actividad económica, así como a aquellas que están teniendo un impacto negativo en su facturación debido a la disminución en la afluencia de turistas como consecuencia de estos incendios. Se trata de una medida de carácter no reembolsable y concesión inmediata.

La Junta ha facilitado la cuenta de correo electrónico infoempresas.incendios@jcyl.es y el teléfono 012 para atender consultas relacionadas con la convocatoria de ayudas que tienen como objetivo incentivar la recuperación económica en las zonas afectadas por los incendios.