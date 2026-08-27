El judo se adueña de la sala Justa Freire de Moraleja de Vino con una exitosa exhibición

El judo se apodera de la sala multiusos Justa Freire, de Moraleja del Vino, en una exhibición organizada por el Club de Judo de Morales del Vino dentro del programa de la semana cultural que se desarrolla del 16 a al 30 de agosto y que cuenta con una gran variedad de actividades para que la gente disfrute.

Durante de esta exhibición, los miembros del club de judo invitaron a participar a todos los asistentes para que pasaran un rato probando las caídas propias de este deporte. Esta actividad tuvo una gran afluencia de público, pues asistieron casi 80 personas y además participaron un total de 30 alumnos.

Además, desde el Ayuntamiento de Moraleja del Vino expresan su gratitud por el gran esfuerzo que ha realizado el club de judo de Morales del Vino, a la hora de realizar una actividad en la que el tiempo no invitaba a los vecinos a salir de sus casas.

Programa lleno de actividades.

Asimismo, a lo largo del día de hoy, el programa no para, pues tendrá lugar a las 18.00 horas una actividad realizada por el club de pelota a mano, quienes invitan a los vecinos a acercarse al frontón municipal y probar la práctica de pelota herramienta, un deporte que es muy conocido pero que lamentablemente se practica poco.

Particpantes pelota herramienta / Cedida

Las actividades no cesan, pues mañana, 28 de agosto, se celebrará un de un torneo de fútbol sala de 10 a 13 horas y por la tarde el protagonismo recaerá en un zumba solidario a las 19.00 horas organizdo por Azayca. El sábado, 29 de agosto, los deportes de raqueta se convertirán en el eje principal de la mañana con la realización de un torneo de frontenis y otro de pádel para niños, ambos a las 10.00 horas, pero este protagonismo no continúa por la tarde, pues a las 18.00 horas se celebrará un campeonato de rana en la pista deportiva.

Finalmente, este programa cultura termina el domingo, 30 de agosto. A lo largo de este día, primero se celebra el II Trofeo de Pesca de 9 a 14 horas en la Laguna de Villagodio, a continuación, se celebrará desde las 11 hasta las 14.00 horas el barco dragón en las piscinas municipales. Por la tarde a las 18.00 horas tendrá lugar una práctica de CrossFit en el frontón municipal y ya a las 20.00 horas se producirá la entrega de premios de los diferentes torneos y concursos en la sala Justa Freire, cerrando de esta manera un programa deportivo que se ha celebrado desde el 16 de agosto hasta el 30 de agosto.