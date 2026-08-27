Investigan a un padre por dejar conducir una minimoto a su hijo de siete años

Agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia civil de Zamora han identificado a un menor de edad cuando conducía una mini moto sin matrícula por la localidad zamorana de Muelas del Pan. Los agentes comprobaron que el niño carecía de cualquier tipo de licencia o permiso para conducir este tipo de vehículo. Además, verificaron que la persona que viajaba en otro vehículo acompañándolo era su padre.

Responsabilidades

En lo que respecta al niño, los hechos han sido trasladados a la Fiscalía de Menores, que será la encargada de aplicar las medidas socioeducativas propias del sistema de justicia juvenil, donde el interés por el menor y la finalidad educativa es más importante que la característica punitiva.

Sin embargo, el padre del menor afrontará otro destino, pues deberá responder ante la justicia como el presunto autor de un delito contra la seguridad vial en calidad de cooperador por haberlo permitido y facilitado.

Además, la Guardia Civil recuerda que este tipo de conductas suponen un peligro no solo para la vida del menor, sino que también para el resto de usuarios de la vía, subrayando la importancia de respetar la normativa de tráfico para no verse expuesto en una condena penal que podrá suponer penas de prisión de tres a seis meses, multas de doce a veinticuatro meses, trabajaos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días, sumado a la retirada temporal del permiso de circulación.

Por último, la Guardia Civil recuerda la importancia de la colaboración ciudadana poniendo a disposición el teléfono 062 para cualquier información que se desee comunicar o para colaborar en el caso de que algún delito se estuviese realizando, siempre tratando la información de manera discreta y anónima. Además, también han puesto a disposición de la ciudadanía el servicio de alertas APP Alertcops, ya que gracias a esta aplicación móvil se pueden alertar de cualquier situación delictiva de la que se sea víctima o testigo.