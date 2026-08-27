Intervención de urgencia para actuar en edificios de cuatro pueblos de Sayago afectados por el incendio de Fermoselle
La Junta declara de emergencia la contratación de las obras y servicios de desescombro y consolidación de edificaciones
I. G.
La Junta interviene de urgencia para desescombrar o afianzar los inmuebles afectados por los incendios forestales en Fariza, Fermoselle, Muga de Sayago y Villar del Buey.
El Consejo de Gobierno ha declarado de emergencia la contratación de las obras y servicios de desescombro y consolidación de edificaciones en los municipios zamoranos por un importe que supera los 200.000 euros, con el objetivo de evitar riesgos por derrumbes e ir recuperando y afianzando las áreas afectadas.
Los incendios han causado daños tanto en viviendas como en edificios complementarios anejos, unos desperfectos que en algunos casos han provocado la pérdida absoluta de estos inmuebles. De ahí que resulte imprescindible proceder de forma inmediata y urgente a la retirada de los escombros en las viviendas y edificaciones complementarias afectas por los incendios con el objetivo de evitar riesgos por derrumbes e ir asegurando y recuperando la zona afectada. Igualmente, también se ha de proceder a la consolidación de edificaciones cuya estructura puede haberse visto perjudicada por el fuego.
Las ayudas destinadas a reparar los daños causados en las viviendas y en las edificaciones complementarias anejas a la vivienda, así como a las ayudas para la reposición de mobiliario, electrodomésticos y enseres básicos de uso habitual en las viviendas que se hayan visto afectados por los incendios y hayan quedado inservibles ya se encuentran disponibles en la web de la Junta y pueden ser solicitadas por las personas afectadas por los incendios.
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