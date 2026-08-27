Alimento, comederos y bebederos para la fauna "desvalida" tras el incendio de Fermoselle

Los estragos del fuego impactan de forma muy directa en la fauna salvaje por la destrucción de fuentes de alimento, refugios y zonas de reproducción. El incendio de Fermoselle declarado el pasado 29 de julio, que abrasó alrededor de 11.000 hectáreas en el Parque Natural Arribes del Duero, ha dejado a su paso un paisaje calcinado y de destrucción del ecosistema que compromete la vida de las especies de la zona, incluidas las cinegéticas.

Al auxilio inicial de sociedades de cazadores y cotos que han repartido alimento y administrando bebederos, se suma ahora la donación realizada a través de Todos Contra el Fuego, una asociación que ya colaboró en anteriores grandes incendios en la provincia de Zamora, como los de la Sierra de la Culebra, en el verano de 2022, La Carballeda y Vidriales, el año pasado, y ahora en Sayago y los Arribes del Duero.

Reparto de alimento para los animales en territorio calcinado por el incendio de Fermoselle / Cedida

El programa de ayuda y restauración sobre el terreno se centra en la recuperación de los ecosistemas afectados y en el apoyo a la fauna, y al sector ganadero y agrícola. Se ha suministrado alimento, comederos y bebederos para zonas afectadas en Mámoles, Fornillos, Formariz, Muga, Fermoselle, Pinilla, Palazuelo, Zafara y Fariza.

Voluntarios de la asociación se han desplazado a Fermoselle para organizar la ayuda. Entre las acciones llevadas a cabo destaca la instalación y suministro de bebederos y comederos para fauna silvestre y ganado; distribución de piensos, sales minerales y pacas de alfalfa; aporte de semillas de centeno, trigo, maíz y cebada destinadas a la regeneración de áreas degradadas y a la generación de recursos alimenticios para la fauna.

Reparto de alimento, comederos y bebederos / Cedida

También la Instalación de señalización de primer y segundo orden en diferentes espacios de interés ambiental; colocación de cámaras de seguimiento para el control y monitorización de especies faunísticas con el fin de conocer el impacto del fuego sobre las mismas. Así como apoyo a iniciativas de restauración ambiental y recuperación de hábitats.

Desde Todos Contra el Fuego se apunta que “todos los recursos fueron distribuidos siguiendo criterios objetivos y técnicos, en cuanto a la superficie quemada y grado de afección, teniendo en cuenta la densidad poblacional de fauna silvestre y capacidad de carga del territorio; la presencia y concentración de especies faunísticas así como criterios de afección ecológica y otras necesidades tróficas derivadas de la pérdida de hábitat y recursos alimenticios y todo ello con el objeto de garantizar una actuación equilibrada, eficaz y solidaria en el conjunto de las zonas afectadas”.

Reparto de alimento / Cedida

Un compromiso de la asociación con la “protección de la naturaleza, la conservación de la biodiversidad y el apoyo a las comunidades rurales, demostrando que la solidaridad no termina cuando se apagan las llamas, sino que continúa durante los años necesarios para devolver la vida a nuestros bosques, nuestros pueblos y nuestra fauna”.

La colaboración con sociedades de cazadores y afectados de Sayago ha sido posible gracias a la implicación de cientos de voluntarios, colaboradores y entidades comprometidas con Zamora, entre ellas la Casa de Zamora en Madrid, con la que se han desarrollado diversas iniciativas de sensibilización y recaudación de fondos. Entre ellas destaca la gala solidaria Madrid Abraza, impulsada para apoyar la recuperación ambiental y social de los territorios afectados por los incendios, con el respaldo de instituciones y entidades como la Diputación de Zamora, Fundación Caja Rural de Zamora, Cámara de Comercio de Zamora, CEOE-Cepyme Zamora y Mutua Madrileña y Cobadu.