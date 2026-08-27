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Accidente

Accidente en la N-630 de Zamora: dos coches colisionan y una mujer resulta herida

El accidente ha obligado a desplazar asistencia sanitaria para una mujer que manifestaba dolor torácico

Ambulancia del 112.

Ambulancia del 112. / Agencias

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A.B.G.

Zamora

Una mujer ha necesitado asistencia sanitaria este jueves tras una colisión entre dos turismos registrada en el punto kilométrico 284 de la carretera N-630, a la altura de Morales del Vino.

El aviso se recibió a las 12.57 horas, cuando se informó del accidente y se solicitó asistencia sanitaria para atender a una mujer que se quejaba de dolor en el pecho.

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