El talento de proximidad de Arte Aliste cautiva en Alcañices

Los amantes de la cultura y el arte de “La Raya” de España y Portugal tienen una cita obliga, limitada hasta el día 30 de agosto, para poder conocer y disfrutar de la muestra Arte Aliste promovida por artistas y artesanos alistanos que agota sus últimos días de aventura veraniega en la sala de exposiciones “Los Toriles” de Alcañices, junto a la Casa Consistorial.

Un mundo alistano de telas y estampas, esculturas y pinturas, cerámica y cestería; arte puro que entra por los ojos y llega hasta el alma y el corazón, más aún si eres y te sientes alistano al sentir como propia una experiencia muy completa en cantidad y en calidad. Porque Aliste fue, es y siempre será cuna de artistas.

Más que una exposición, Arte Aliste supone la apuesta conjunta de varios artistas y artesanos locales que se han unido para poner en valor y dar a conocer aquello que hacen siempre unidos a la tierra que les vio nacer o de la que descienden sus ancestros como es el caso de los fotógrafos Carlos Blanco Fernández de Latedo, Cristina Manías de Sejas y Carlos Hernández; o los pintores José Maria Mezquita de San Juan del Rebollar y Margarita y Gloria García Pertejo, hijas del ilustre pintor Ricardo Segundo que a su vez fue hijo adoptivo de Sejas.

Uno de los grandes valores del patrimonio material e inmaterial de Aliste es la alfarería tradicional del agua de Moveros con sus cantaros y sus barrilas, ollas o asadores, que ha logrado sobrevivir hasta nuestros días gracias a las dos familias de los últimos alfareros, los hermanos Mari Carmen y Paco Pascual. Algunos de sus creaciones propios pueden disfrutarse en esta muestra.

Alcañices disfruta de la muestra de Arte Aliste / Ch. S.

Artistas y artesanos alistanos a los que se suman Clara Martínez, Jesús Ángel Santiago de Riofrío, Violeta Manzanas, Esmeralda Folgado Fernández de Abejera de Tábara y María Vicente de Nuez; la restauradora originaria de Tolilla Aurora Galisteo Rivero y el escultor Emilio Gallego de Sarracín, autor de los monumentos a los héroes de los incendios en el municipio de Riofrío. Movimiento del que también forman parte los ceramistas Oliva Faúndez y Carlos Macho.

Un proyecto, enriquecedor tanto para los artistas como para quienes acuden a conocer sus obras que, sentencia Gloria García Pertejo, “ha venido para quedarse y para erradicar los prejuicios con que duermen a menudo los alistanos, para poner en valor y dar a conocer nuestro patrimonio y, finalmente, para que no nos avergoncemos de haber nacido en este rincón de interior”. Una nueva propuesta que “es muy saludable y si se lleva adelante con planteamientos adecuados puede dar muy buenos resultados” asevera José María Mezquita.

Desde Arte Aliste se hace una “valoración muy positiva de cómo se han desarrollado las exposiciones en Sejas y en Alcañices”. Todos los visitantes “nos están trasmitiendo opiniones muy positivas, les está gustando la exposición, por la diversidad de obras que hay y por la calidad individual de cada una de ellas. También nos están felicitando por la creación del colectivo en sí, lo consideran un acierto, una buena aportación a la actividad cultural de la comarca”.

Por otro lado, para el colectivo Arte Aliste es un éxito haber conseguido llevar a buen puerto este primer proyecto como colectivo: es un hito importante que nos consolida y nos da más fuerza y motivación para nuevos proyectos de cara al futuro”.

José Angel Santiago de Riofrío se centra en la gaita de fole alistana y Violeta Manzanas de San Juan en la cesteria de mimbre

Agradecen a los ayuntamientos de Alcañices y de Sejas (Rábano) y a las asociaciones culturales El Pozón de Sejas y Amigos de Alcañices su importante colaboración y ayuda, “sin las cuales las exposiciones no habrían sido posibles”.

Asimismo, los alcaldes de Alcañices y Rábano, David Carrión Galhardo y Francisco Boyano, les han trasladado “sus felicitaciones y disponibilidad para colaboraciones en futuros proyectos. La exposición ha servido para darnos a conocer como colectivo Arte Aliste”.

Arte Aliste está abierta a nuevos miembros y una vez pase el verano y con la satisfacción de la exitosa muestra visitada y muy bien valorada por cientos de visitantes primero en Sejas de Aliste y luego en Alcañices el colectivo se reunirá para definir nuevos objetivos. Poco a poco, sin prisa pero sin pausa los artistas irán definiendo y marcando su camino: Arte Aliste ha venido para quedarse.