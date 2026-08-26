Siete ayuntamientos zamoranos penalizados por no rendir cuentas en tiempo y forma

Siete Ayuntamientos de la provincia de Zamora han sido penalizados por el Ministerio de Hacienda con la retención de las aportaciones estatales este mes de agosto por no comunicar en tiempo y forma la liquidación de su presupuesto a la Administración del Estado. Se trata de los municipios de Fresno de la Polvorosa, Fuentesaúco, Moreruela de los Infanzones, Santa Eufemia del Barco, Valcabado, Vegalatrave y Villabrázaro.

A todos se les ha aplicado la retención prevista en el apartado 1 del artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, por incumplimiento de la obligación de comunicar la liquidación del presupuesto del ejercicio 2024 o de algún ejercicio anterior a este. La participación en los tributos del Estado es una fuente importante de ingresos para los ayuntamientos, y la retención de estos fondos puede afectar significativamente a su capacidad financiera.

De hecho, son cantidades nada desdeñables para los municipios. En el caso de los siete señalados en la provincia de Zamora la cuantía de la retención oscila entre los 27.722,98 euros del Ayuntamiento de Fuentesaúco (que el año pasó por la misma situación) y 1.315,27 en el caso de Vegalatrave, la cantidad mínima del grupo. A ellos hay que sumar las retenciones aplicadas a los Ayuntamientos de Valcabado (6.856,33 euros), Moreruela de los Infanzones (5.455,99), Villabrázaro (3.768), Santa Eufemia del Barco (3.976,45) y Fresno de la Polvorosa (1.943,96 euros).

Transparencia

El incumplimiento de la obligación de comunicar la liquidación del presupuesto de 2024 lleva consigo la retención de una parte de la participación de los tributos del Estado que les corresponde a cada municipio. Medida que se aplica para asegurar el cumplimiento de la obligación de transparencia y rendición de cuentas por parte de las entidades locales.

De acuerdo con la Ley, la retención de parte de los tributos del Estado se mantendrá mientras no se produzca la regularización de esa obligación de presentar las liquidaciones de los ejercicios correspondientes.

Los ayuntamientos tienen la obligación de presentar la liquidación de su presupuesto antes del 30 de marzo del año siguiente al ejercicio presupuestario. Esta liquidación debe incluir la información sobre cómo se ha ejecutado el presupuesto de gastos, mostrando los créditos iniciales, modificaciones, gastos comprometidos, obligaciones reconocidas y pagos realizados, entre otros datos.

Castilla y León

Hay que cumplir esta obligación para evitar que se les aplique la retención sobre la PIE (Participación en los Ingresos del Estado). Esta medida fue comunicada a los Ayuntamientos afectados, mediante una carta remitida desde la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, órgano directivo que depende del Ministerio de Hacienda y se encarga de dirigir, impulsar y coordinar las competencias del Ministerio en materia de relaciones financieras con las entidades locales.

En el conjunto de Castilla y León son casi un centenar de Ayuntamientos (concretamente 97) los afectados por las retenciones que aplica el Ministerio de Hacienda. Repartidos entre 24 en Burgos, 18 en Palencia, 16 en Soria, 13 en León, 9 en Salamanca, 7 en Zamora, 6 en Valladolid, 2 en Ávila y otros 2 en Segovia.

La retención de las entregas a cuenta mensuales por parte de Hacienda llevó en su día a la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) a solicitar al Ministerio que tuviera en cuenta los casos de aquellos Ayuntamientos que hubieran justificado adecuadamente su retraso en la remisión de información y, en general, para que fuera más flexible a la hora de atender las alegaciones.

En este sentido la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades Locales envió en su día otro escrito a las Diputaciones para reiterarles que presten asistencia a los municipios de su provincia para que puedan cumplir con las obligaciones y evitar cualquier retención de la participación en los tributos del Estado que les corresponde.