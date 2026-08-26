El Pego recauda 346 euros en un concierto benéfico a favor de AFA Zamora

El Pego ha vuelto a demostrar, el pasado domingo 23 de agosto, su compromiso y solidaridad con las familias y personas afectadas por el alzhéimer y otras demencias. El concierto benéfico que se celebró en la iglesia de San Clemente, estuvo organizado por la Asociación Cultural “La Laguna” , contó con la participación altruista del Coro “La Gavia”, de Torres del Cañizal, y ha permitido recaudar un total de 346 euros a favor de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFA Zamora).

La representante de la asociación cultural organizadora, Mercedes Morales, hizo entrega de lo recaudado a Tati Villalpando, presidenta de AFA Zamora. Además, la presidenta ha asegurado que “la cantidad recaudada será destinada íntegramente a los fines de la asociación y a la labor que desarrolla en la atención, acompañamiento y apoyo a las personas con alzhéimer y otras demencias, así como a sus familias”.

A lo largo del concierto, el público asistente pudo disfrutar de un repertorio muy variado interpretado por la Coral “La Gavia”, en una tarde en la que la música, la cultura y la solidaridad se unieron para apoyar una causa que cada vez afecta a más familias de la provincia.

Concierto solidario El Pego / Cedida

"Desde AFA Zamora queremos trasladar nuestro agradecimiento a la Asociación Cultural "La Laguna” por la organización de esta iniciativa, así como a los integrantes del Coro ‘La Gavia’ por su participación desinteresada y a todas las personas que acudieron y contribuyeron con su donativo”, expresó Tati, mostrando de esta manera el profundo agradecimiento de la asociación hacia los organizadores y participantes de este evento.

Por último, para AFA Zamora, este tipo de actividades tienen un valor muy importante sobre todo en los medios rurales, donde la implicación de asociaciones, colectivos y vecinos contribuyen a acercar la sensibilización sobre las demencias y a fortalecer el apoyo a las personas afectadas.