"Jambrina lucha" planta cara al biogás y lleva el proyecto en obras de Peleas de Abajo a los tribunales

La asociación Biogás Así No - Jambrina Lucha ha acudido a la vía contencioso administrativa y no descarta emprender acciones penales contra los proyectos de producción de biogás ubicados en el término de Peleas de Abajo. Una batalla contra el nuevo modelo energético que ha concentrado a algo más de un centenar vecinos y afines a la causa frente a las puertas de la Delegación Territorial de Zamora.

Jambrina mantiene su negativa al biogás: "Que la Junta vea y oiga nuestro rechazo" /

"La idea es que la Junta vea y oiga el rechazo a estos proyectos". Ángel Cancelo, portavoz de la asociación, destacaba que en un pueblo con 149 habitantes (INE de enero de 2025) el apoyo recibido "a nivel porcentual es muchísimo", máxime al coincidir en día laboral.

La concentración, organizada por Jambrina Lucha con la colaboración de la asociación Pueblos Sanos y Alfoz de Toro, denuncia que en un pueblo pequeño concurran dos plantas -"una contigua a la otra"- con capacidad para procesar más de 200.000 toneladas de residuos al año y que se ubicarían a una distancia inferior al kilómetro y medio del núcleo urbano de Jambrina.

La demanda interpuesta exige el cumplimiento de la Ley Urbanística en Peleas de Abajo frente al primero de los proyectos autorizados que, denuncia Cancelo, "excede con mucho el número de metros construidos para este tipo de actividad". Al tiempo, ha lamentado la falta de respuesta a las alegaciones formuladas al proyecto ante la Junta de Castilla y León y el propio consistorio peleíno.

"Han dado la aprobación sin respuesta a alegaciones cuando en cualquier proceso administrativo la fase de alegaciones es para justamente eso, para completar y mejorar los proyectos y dar respuestas a las inquietudes de la gente", aclara Cancelo.

La vía contencioso administrativa no es la única que contempla la asociación que estudia emprender acciones penales con el apoyo del consistorio de Jambrina y de su alcalde, Rafael Calvo: "Vamos a luchar todo lo que podamos y el Ayuntamiento no se va a echar para atrás", apoyaba.

"A mí me han elegido para defender al pueblo y es lo que voy a hacer" al tiempo que ha aclarado que "no nos vamos a echar para atrás" en la lucha contra unos proyectos que, consderan, no se han planificado de una manera ordenada.

Unas quejas planteadas a escasos metros de la sede del órgano administrativo que representa a la Junta en Zamora. Antes de dar inicio a la marcha por la plaza de la Marina, el portavoz de la asociación reconocía que "nada nos gustaría más" que poder mantener un encuentro con responsables territoriales, algo que consideran "de justicia".

Cancelo ha reconocido que las energías renovables constituyen "un problema complejo", si bien lamenta las irregularidades cometidas desde el inicio del proyecto con movimientos de tierras sin obtener la licencia ambiental o trabajos varios paralizados hasta en dos ocasiones por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y que se han prolongado coincidiendo con las restricciones por altas temperaturas.

"¿Dónde estaban?"

"Estamos viviendo una situación fastidiada", confesaba Conrado Rodríguez, vecino de Jambrina que exaltaba que los pueblos son espacios de "paz, armonía, de recuerdos y de convivencia y todo eso "quieren cargárselo".

Asimismo, ha denunciado el silencio de la recientemente creada Asociación de Municipios por la Energía Sostenible en Castilla y León -constituida por los consistorios de Peleas de Abajo, El Cubo de Tierra del Vino, Villardondiego y San Cebrián de Castro- ante las obras acometidas antes del 1 de agosto, razón por la que el Servicio Territorial de Medio Ambiente ha iniciado un expediente sancionador que podría conllevar una nueva multa económica.

Durante el año pasado, la empresa Norton Dos Ibérica ya tuvo que hacer frente al pago de una sanción pecuniaria rebajada de los 35.000 a los 21.000 euros al reconocer la ilegalidad de las actuaciones.