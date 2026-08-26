Funcionarios voluntarios, y no guardias civiles, han ejercido de delegados de autoridad en los festejos taurinos en Zamora
En lo que va de año se han celebrado 169 festejos taurinos populares, 112 en el mes de agosto
El subdelegado del Gobierno precisa de la Guardia Civil ya no ejerce esta función "porque tienen otros cometidos"
I. G.
Los pueblos de Zamora han acogido a lo largo de este año un total de 160 festejos taurinos populares, de los cuales 112 se han celebrado en el mes de agosto. Así se desprende de los datos hechos públicos por la Subdelegación del Gobierno en Zamora.
En todos ellos ha estado presenta la obligada figura del Delegado de Autoridad, desempeñada por funcionarios de la Administración General del Estado (91) y la Diputación de Zamora (66). Solo en un caso esta responsabilidad la asumió personal del Ayuntamiento y en otro caso un guardia civil, ha precisado el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, quien ha recordado que "hasta el año pasado los delegados de autoridad de los espectáculos taurinos siempre fueron agentes de la Guardia Civil".
Sin embargo, este desempeño pasó a funcionarios que voluntariamente se apuntan en dos listas habilitadas por la Subdelegación del Gobierno y la Diputación de Zamora porque "la Guardia Civil tiene que estar presente en los festejos taurinos, pero haciendo labores de prevención, de ayuda a ciudadanos y policiales. Si el delegado es un guardia de servicio y ocurre un hecho grave, este debe abandonar el festejo y debería de suspenderse" ha precisado Ángel Blanco.
Por esa razón el año pasado se cambió al sistema con funcionarios voluntarios de ambas administraciones públicas, a los que el subdelegado ha agradecido "la labor que están desempeñando, así como la colaboración de la Diputación".
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