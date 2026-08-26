Los galápagos serán los grandes protagonistas este 27 de agosto en Fermoselle. La Casa del Parque "Convento de San Francisco" ha preparado el taller "Los galápagos de Arribes", una propuesta pensada para acercar a vecinos y visitantes a los reptiles que habitan en el Parque Natural Arribes del Duero de una forma sencilla, entretenida y muy participativa.

Fermoselle dedica una jornada a los galápagos de Arribes con un taller gratuito para toda la familia. / Cedida

La actividad comenzará a las 11.00 horas en el jardín de la Casa del Parque de Fermoselle, situada en la calle San Juan, 116, y está abierta a todos los públicos, aunque está especialmente pensada para familias con niños.

Durante la jornada, los participantes podrán conocer mejor a los reptiles presentes en Arribes del Duero y descubrir algunas de sus características y curiosidades. El taller tendrá también una parte creativa: quienes participen podrán hacer su propio galápago y llevárselo a casa como recuerdo de la actividad.

La propuesta es totalmente gratuita, pero para participar será obligatorio inscribirse con antelación. Las reservas pueden realizarse en los teléfonos 980 61 40 21 y 646 60 97 56, o a través del correo electrónico cp.arribes.fermoselle@patrimonionatural.org.

El taller se desarrollará en uno de los espacios de referencia para conocer el patrimonio natural de Arribes del Duero. La actividad forma parte de las iniciativas de divulgación y educación ambiental vinculadas al espacio natural protegido y busca despertar el interés por la fauna del entorno, especialmente entre los más pequeños.

Una cita para aprender, disfrutar en familia y mirar con otros ojos a unos animales que, aunque muchas veces pasan desapercibidos, forman parte de la riqueza natural de Arribes del Duero.