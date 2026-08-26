Cobadu expande su negocio hacia la provincia de Salamanca

Cobadu ha inaugurado sus nuevas instalaciones en Vitigudino, un centro mucho más amplio, moderno y funcional con el que la cooperativa refuerza su compromiso con los agricultores y ganaderos de la comarca y con el conjunto de la provincia de Salamanca.

Situado en el polígono industrial de Vitigudino, este nuevo punto de Cobadu dispone de 1090 metros cuadros construidos, más que su predecesor, pues este no contaba con tienda ni con un espacio específico para productos químicos. Además, con esta nueva inauguración, el centro incorpora 795 metros cuadros de almacén, una tienda de 205 metros cuadrados abierta tanto al público general como a los socios y un almacén específico de 60 metros cuadros que permitirá guardar productos fitosanitarios y otros productos químicos, garantizando su almacenamiento y conservación de acuerdo a las normativas APQ.

Por eso, estas instalaciones permitirán ampliar la gama de productos, mejorar su organización y ofrecer una atención que sea mucho más cómoda y ágil, convirtiendo este nuevo punto en un centro integral de servicios para la agricultura, la ganadería y el conjunto de la población de la comarca.

Apertura nuevas instalaciones de Cobadu en Vitigudino / Cedida

Apuesta por Salamanca

La apertura de este nuevo centro continúa con línea de la apuesta decidida por Cobadu en Salamanca, una provincia en la que la cooperativa cuenta con un total de 3.000 socios. Asimismo, a lo largo de los últimos años, la cooperativa también se ha encargado de modernizar sus instalaciones de Ciudad Rodrigo, Torresmenudas y Alba de Tormes, acercando sus servicios a las explotaciones de este territorio.

Cobadu es la cooperativa más grande de Castilla y León y la mayor de primer grado de España por número de socios. Esta condición de primer grado significa que pertenece directamente a sus agricultores y ganaderos, estando su actividad orientada a mejorar la rentabilidad, la seguridad y el futuro de las explotaciones.

Liderazgo y soluciones para la ganadería

La alimentación animal constituye una de las principales fortalezas de Cobadu. La cooperativa cuenta con un total de cuatro fábricas y es líder nacional en gestión y fabricación de piensos, con el uso de tecnología avanzada, personal especializado y una rigurosa red de sistemas de control. Por ello, esta capacidad permite ofrecer piensos de una elevada calidad a precios que son muy competitivos, mediante el uso de fórmulas estándar y de dar soluciones a mediada de cada explotación.

Además, la cooperativa comercializa más de 50.000 cabezas de vacuno al año, a través del Contrato Vacuno, facilitando de esta manera el cebo los ganaderos en sus explotaciones mediante apoyo técnico, alimentario, financiero y comercial. Esta también se encarga de gestionar sacrificios mediante las técnicas halal y kosher, ampliando los mercados y contribuyendo a defender el valor de las producciones de sus socios.

Agricultura adaptada

Con la apertura de este nuevo punto, los agricultores de Vitigudino y su entorno dispondrán de un nuevo centro de semillas certificadas, fitosanitarios, fertilizantes, combustibles y asesoramiento técnico especializado. Así pues, Cobadu ofrece semillas de raigrás, veza, guisante, avena, triticale, centeno, trigo y cebada, además de la distribución directa de Bayer, Corteva, FMC, BASF y Syngenta, siendo también el distribuidor exclusivo de Fertiprado en Castilla y León.

Por otra parte, la cooperativa cuenta también con una planta de blending, que permite elaborar abonos a medida para cada explotación, y ofrece gasóleo agrícola a domicilio. Todo esto se contempla con el asesoramiento durante todo el año de veterinarios e ingenieros agrícolas en cultivos, fertilización, sanidad, ayudas y proyectos.

Una tienda para toda la comarca

Esta nueva tienda contará con una gran variedad de equipamiento ganadero, productos zoosanitarios, aceites, baterías y suministros paras las explotaciones, los vehículos y el hogar. Además, también ofrecerá productos alimentarios de la marca Bajo Duero, entre los que se encuentran sus quesos y aceites, reconocidos por su espectacular relación calidad-precio.

Interior de la tienda / Cedida

Asimismo, para los más exigentes, este nuevo punto también contará con la gama Cobadu Selecta de productos premium para la alimentación de perros y gatos. Además, todos aquellos socios y clientes también van a poder acceder a otros servicios que ofrece la cooperativa, como son los seguros, la telefonía, un servicio de talleres, la elaboración de proyectos y legalizaciones, la tramitación de las ayudas y el asesoramiento técnico.

La Sociedad Cooperativa Limitada Bajo Duero cuenta en la actualidad con más de 11.400 socios, más de 375 trabajadores y 22 Puntos Cobadu, además de haber realizado una inversión cercana a los 190 millones de euros y de más de 45 años de experiencia en el sector agropecuario.

Por último, este nuevo Punto cobadu en Vitigudino representa la gran combinación existente entre la dimensión de una cooperativa ´líder del sector y la cercanía de una entidad profundamente ligada a este territorio. Con más metros, más productos y más servicios, pero con la misma vocación de acompañar al agricultor y al ganadero con calidad, cercanía y confianza.