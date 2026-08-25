Villalcampo respira tranquilo: el incendio, estabilizado y en grado cero de peligrosidad

Villalcampo ha encarado la jornada de este martes con optimismo al desaparecer el peligro que corrían este y los pueblos contiguos a causa del fuego originado ayer por un rayo en la raya de la localidad de Muelas.

Los vecinos, aún con el susto en el cuerpo, relataban ayer el riesgo que habían corrido de que "si el viento hubiera soplado del oeste, fácilmente podría haber saltado el río y pasar". Sin embargo, el peligro parecía haber pasado ayer algo antes de las siete de la tarde, cuando las autoridades daban el incendio por estabilizado, lo que quiere decir que, sin llegar a estar controlado, evoluciona dentro de las líneas que el operativo ha establecido para su control y posterior extinción.

GALERÍA | Las imágenes del incendio entre Villalcampo y Muelas del Pan / L. A.

El pronóstico alentador continuaba a las nueve de la mañana de este 25 de agosto, cuando la Junta de Castilla y León informaba del nuevo índice de gravedad del siniestro, que se reducía totalmente hasta llegar a grado 0.

Con esta nueva catalogación, la Junta ya no contempla riesgo real para la población o para los bienes no forestales, y que se espera que el incendio sea controlado por el Plan Infocal con celeridad.

En el momento de máxima activación del incendio, el operativo desplegado estuvo formado por 53 medios, de los cuales diez fueron aéreos. Tras la estabilización y la bajada de nivel de peligro, en la zona siguen presentes cinco medios encargados del control y la gestión del siniestro. Forman parte del operativo activo en este momento un agente medioambiental, tres cuadrillas terrestres y un bulldozer. También se restablecieron todas las restricciones, incluyendo el confinamiento de Ricobayo y los cortes en las carreteras.