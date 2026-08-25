UGT reivindica un gran Pacto de Estado contra los incendios y denuncia las condiciones "caóticas" de los bomberos forestales en Zamora

El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, ha reivindicado la necesidad de acometer un gran Pacto de Estado para hacer frente a los incendios de manera urgente al tiempo que denuncia la situación "caótica" y las "precarias" condiciones de los bomberos forestales en la provincia de Zamora y en el conjunto de Castilla y León. Una valoración que ha realizado tras la visita a la base aérea de Villaralbo, donde tan solo un trabajador de la plantilla cuenta con una jornada completa y un contrato indefinido.

Ha sido en una rueda de prensa en la que Álvarez ha estado acompañado de Óscar Lobo, secretario general autonómico de UG, quien ha apuntado al abandono del medio rural y el cambio climático como causas "íntimamente ligadas" con los recientes incendios que constituyen una "amenaza real" en Castilla y León. Lo ha apuntado en compañía de Tomás Pérez, secretario general de la federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores y Victoria Corbacho en calidad de responsable de administración local y autonómica de UGT.

Una realidad que Lobo visualiza con un dato: España ha ganado 12 millones de habitantes en los últimos 40 años frente a los 200.000 habitantes que Castilla y León ha perdido en el mismo periodo de tiempo. "Nos hace falta más gente en nuestro medio rural, menos cotos de caza privados y un mejor aprovechamiento de la masa forestal que tenemos en la comunidad autónoma".

Una realidad que Lobo pide afrontar sin caer en la "negación" ni en la búsqueda de "problemas artificiales" frente a la prioridad que debe ser la lucha contra la despoblación. A esta situación añade Tomás Pérez la "falta de inversión sostenida en el tiempo" en materia de prevención, una reivindicación ante la que acusa a la Consejería de Medio Ambiente de hacer "oídos sordos".

"Que no seamos los últimos"

Pepe Álvarez ha reivindicado la necesidad de dignificar las condiciones laborales de los bomberos forestales quienes, más allá de la diferencia las diferencias autonómicas o estatales pueden doblar en sueldo (en el caso de régimen propio) a trabajadores con contratas más precarias.

Pepe Álvarez en la sede de UGT Zamora. / Víctor Garrido

Por su parte, Pérez lamenta las condiciones del operativo de extinción de la Junta al tiempo que ha reconocido la petición extendida por el resto de compañeros del sindicato profesional: "A ver si intentamos dejar de ser los últimos" del país.

Una situación por la que este viernes están convocados todos los sindicatos de bomberos a nivel europeo para analizar la situación y plantear un posible calendario de movilizaciones. "Lo que no puede ser es que un bombero por jugarse la vida y muchas veces perderla cobre el salario mínimo y trabaje cuatro meses al año. Eso no lo puede permitir una sociedad que se considere moderna", añadió Álvarez.

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