Los tomates, el mejor regalo del verano en Zamora: ¡Gracias, Enrique!
Agradecimiento de la redacción de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA a Enrique Prieto Nieto por el obsequio rural más sano y preciado
L. O. Z.
Los mejores regalos no tienen por qué ser caros y menos cuando no te los esperas. El pasado fin de semana, la plantilla de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA recibió la grata visita de Enrique Prieto Nieto, quien a sus 96 años apareció por sorpresa en la redacción de Rúa de los Francos cargado de tomates, el obsequio más preciado de todos los veranos en los pueblos de Zamora.
Los tomates "ecológicos", a los que no le echa "veneno" como destaca el propio Enrique, proceden de las 120 plantas de su huerto de Moreruela de los Infanzones. "Cada día saco una caja de tomates y todos los regalo, me gusta mucho regalar", expresa con una sonrisa. En este vergel también cultiva pimientos y mima a numerosos frutales que también dan una generosa producción de manzanas, peras, cerezas, ciruelas, higos y un largo etcétera. Desde el periódico agradecemos el generoso gesto de Enrique, a quien le deseamos mucha salud.
¿Quién es Enrique Prieto Nieto?
Empezó sin nada y levantó un imperio. Llegó a Madrid con las manos vacías tras haber pasado su infancia labrando con dos vacas en Moreruela de los Infanzones, y con mucho esfuerzo y sabiduría se convirtió en un magnate de la construcción. El pasado año celebró su 96 cumpleaños reuniendo a un centenar de personas de Madrid y Zamora en su pueblo natal.
En su infancia fue monaguillo en Moreruela y aprendió el ancestral lenguaje de las campanas que hoy en día preserva y difunde la Asociación de Campaneros de Zamora, de la que ostenta el cargo honorífico de «Campanero Mayor» por ser el miembro más longevo del grupo.
Algunos apuntes sobre la vida de Enrique Prieto Nieto
-Nació en Moreruela de los Infanzones el día de San Miguel de 1929. Cumplirá los 96 años el próximo lunes 29 de septiembre.
-De niño fue el monaguillo y campanero de la parroquia de San Pedro, en su pueblo natal.
-Vivió en Moreruela de los Infanzones hasta los 31 años.
-Cuando llegó a Madrid empezó poniendo ladrillos con sus propias manos, prontó pasó a construir sus propias promociones de viviendas.
-Vendió su primer edificio a 200.000 pesetas cada apartamento.
-Fue vicepresidente de la Casa de Zamora en Madrid.
-Ha visitado 36 países diferentes con su mujer y sus hijos.
-En 1990 pagó de su propio bolsillo una campana nueva para la iglesia de Moreruela de los Infanzones.
-En 2002 su mujer María del Carmen y Enrique costearon el Monumento al Agricultor y al Pastor que preside una plaza en Moreruela.
-En 2023 fue candidato a la Alcaldía de su pueblo.
-Está construyendo un museo en unos salones contiguos a su casa en Moreruela.
-Ha diseñado una ruta cultural para fomentar el turismo en Moreruela de los Infanzones y otros pueblos de la zona, pero necesita apoyo institucional.
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