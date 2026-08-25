Los tomates, el mejor regalo del verano en Zamora: ¡Gracias, Enrique!

Los mejores regalos no tienen por qué ser caros y menos cuando no te los esperas. El pasado fin de semana, la plantilla de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA recibió la grata visita de Enrique Prieto Nieto, quien a sus 96 años apareció por sorpresa en la redacción de Rúa de los Francos cargado de tomates, el obsequio más preciado de todos los veranos en los pueblos de Zamora.

Los tomates "ecológicos", a los que no le echa "veneno" como destaca el propio Enrique, proceden de las 120 plantas de su huerto de Moreruela de los Infanzones. "Cada día saco una caja de tomates y todos los regalo, me gusta mucho regalar", expresa con una sonrisa. En este vergel también cultiva pimientos y mima a numerosos frutales que también dan una generosa producción de manzanas, peras, cerezas, ciruelas, higos y un largo etcétera. Desde el periódico agradecemos el generoso gesto de Enrique, a quien le deseamos mucha salud.

Enrique Prieto Nieto. / L. O. Z.

Empezó sin nada y levantó un imperio. Llegó a Madrid con las manos vacías tras haber pasado su infancia labrando con dos vacas en Moreruela de los Infanzones, y con mucho esfuerzo y sabiduría se convirtió en un magnate de la construcción. El pasado año celebró su 96 cumpleaños reuniendo a un centenar de personas de Madrid y Zamora en su pueblo natal.

En su infancia fue monaguillo en Moreruela y aprendió el ancestral lenguaje de las campanas que hoy en día preserva y difunde la Asociación de Campaneros de Zamora, de la que ostenta el cargo honorífico de «Campanero Mayor» por ser el miembro más longevo del grupo.