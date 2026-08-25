Estos son los pueblos de Aliste que todavía están de fiestas

Fornillos, Samir de los Caños, Valer, Videmala y Escober serán los pueblos encargados de poner el broche de oro y el punto final al mes de agosto más fiestero del presente siglo XX en Aliste, Tábara y Alba donde las fiestas patronales ha contribuido al renacer del medio rural gracias al regreso de miles de emigrantes y sus descendientes a la tierra de sus ancestros a pasar el verano.

Fornillos de Aliste cerraba el martes sus exitosos, animados y concurridos festejos en honor a San Bartolomé con la misa en memoria de los difuntos, el folclore tradicional con Manteos y Monteras, una cena popular en armonía, bailobingo con Ruraliza y bailes nocturnos hasta altas horas de la madrugada con la orquesta Woodoo. El lunes se contaba con la actuación de la orquesta La Reina Show de Burgos. Uno de los grandes atractivos de este año fue el concurso de disfraces animado con la batukada de Nikki Drums.

Concurso de disfraces de Fornillos / Chany Sebastián

Valer de Aliste

Valer de Aliste inicia un programa festivo de cinco intensos días para venerar a su patrona Santa Eulalia de Mérida. Las Eras, paradisíaco paraje a orillas del río Frío recuperado para el Día de la Comarca del 4 de julio, acogerá la asamblea general de la Asociación Cultural El Valle y a continuación habrá una merienda popular para los socios, trasladándose luego la fiesta con el DJ alistano EB Roose a la Plaza Mayor.

El jueves Las Eras acogerán a las 12 de la mañana los juegos tradicionales para los niños que por la tarde contarán con hinchables. A las 21.00 horas, cena popular a base de hamburguesas de la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste. Será Valer de Aliste uno de los pocos pueblos alistanos que contarán este año con tres orquestas y la primera verbena popular comenzará a las 23.00 horas y estará amenizada por Musical Buenavista.

Para el viernes está programada la comida de hermandad y convivencia ofrecida por el chef alistano Marcos Senández Fernández del restaurante Los Castaños a base de arroz a la zamorana. La charanga Cheroke animará el tardeo con la fiesta de disfraces y hacia la media noche segunda verbena popular que contará con la actuación de la orquesta Princesa de Salamanca.

Día grande el sábado con pasacalles con el grupo Anochecer y a las 13.15 horas misa y procesión en honor a Santa Eulalia de Mérida. Luego agasajo y vermut ofrecido por cortesía del Ayuntamiento de Gallegos del Río. A las 18.00 horas juegos infantiles y las 19.00 folclore con el grupo de coros y danzas Bajo Duero. A las 20.30 horas primera sesión de bailes con Los Chirlos. Plato fuerte de las fiestas con la verbena popular que contará con la orquesta portuguesa y ahora asentada en Galicia Royal Espectáculo, fundada originalmente en 1968 en Ponte de Lima (Portugal) y que muchos años después, en 1999, comenzó a enfocar su repertorio y actuaciones en Galicia, afincándose actualmente y teniendo su base operativa en Orense.

Samir de los Caños

Samir de los Caños se mete hoy a corazón abierto en las fiestas patronales con la cena de la Asociación Cultural El Chariz y velada nocturna con el DJ Pablo del Campo. El jueves el plato fuerte será a las 18.00 horas el desfile de peñas con la charanga “La Matraka” animando el cotarro. Por la noche karaoke para todos en la Plaza Mayor y bailes con el DJ Cartri.

El viernes 28 habrá misa, vermut y concurso de pasodobles por la mañana. Por la tarde parque infantil y por la noche actuación de “Solara” de Vigo, una de las mejores orquestas de Galicia. Finalizarán los festejos el sábado con alborada y chocolatada para todos a las 7 de la mañana y misa por los difuntos a las 12.00 horas. Por la tarde actuación folclórica de Manteos y Monteras y a la media noche verbena popular con la orquesta Ritmo Joven.

Videmala de Alba y Escober de Tábara

En Videmala de Alba los festejos patronales en honor a San Julián comienzan el jueves con el pregón y la cena de peñas en La Capilla. El viernes habrá concurso de disfraces y bailes con la disco móvil Sonido Benavente. Día grande el sábado con misa en honor a San Julián con la actuación de Manteos y Monteras. El refresco tras los actos religiosos lo animarán Los Chirlos. Noche de fiesta con la macrodiscoteca La Zona. El domingo habrá vermut torero con Manaita.

En Escober de Tábara habrá ruta de senderismo el miércoles por la mañana y por la tarde asamblea general de la Asociación Cultural “Amigos de Escober”. El jueves tendrá lugar un concurso de tapas y el viernes fiesta de disfraces con Manaita y verbena nocturna con el grupo La Rebelión. El sábado fiesta de la espuma y bailes nocturnos con el grupo Dragón.

El domingo por la mañana Los Chirlos amenizaran el baile vermut y ya por la tarde llegará “La Tunantada” de Perú con bailes peruanos. El grupo de folclore Doña Urraca de Zamora actuará a las 19.30 horas y por la noche el grupo de teatro “Aztuarte” representará la obra “Una boda en un funeral”. Se cerrarán los festejos el lunes con cena de confraternización y bailes con Los Chirlos.