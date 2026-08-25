Segundo intercambio de cromos entre los más pequeños de Sayago

Los sayagueses más benjamines han tenido una importante cita en la plaza de Requejo de Bermillo, que se ha llenado una vez más de niños y álbumes de cromos que poder intercambiar. Es la segunda vez que se lleva a cabo esta iniciativa en la localidad.

Intercambio de cromos en Bermillo / Cedida

A la quedada han llegado niños del propio Bermillo, pero también de Monumenta, Cozcurrita, Torregamones, Cubo del Vino, Tamame, Fariza, Mámoles y Luelmo, y también de localidades alejadas de la comarca, como Carbajales de Alba y Zamora capital.

Intercambio de cromos en Bermillo / Cedida

Esta iniciativa nació con el objetivo de que los niños pudieran encontrarse y compartir este momento de ilusión con un interés común. Cada vez más pequeños se unen a este tipo de iniciativas, demostrando que en la España vaciada sigue habiendo espacio para el compañerismo, la ilusión y la infancia.