Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cartel de la Policía Municipal de ZamoraIncendio de Villalcampo en ZamoraMuerte de Casto López CañibanoEscuela Municipal de Teatro de Zamora
instagramlinkedin

Segundo intercambio de cromos entre los más pequeños de Sayago

La iniciativa reunió a niños de diversas localidades de la comarca y de la capital para compartir su afición por el intercambio de cromos

Intercambio de cromos en Bermillo

Intercambio de cromos en Bermillo / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Oliva Conde

Los sayagueses más benjamines han tenido una importante cita en la plaza de Requejo de Bermillo, que se ha llenado una vez más de niños y álbumes de cromos que poder intercambiar. Es la segunda vez que se lleva a cabo esta iniciativa en la localidad.

Intercambio de cromos en Bermillo

Intercambio de cromos en Bermillo / Cedida

A la quedada han llegado niños del propio Bermillo, pero también de Monumenta, Cozcurrita, Torregamones, Cubo del Vino, Tamame, Fariza, Mámoles y Luelmo, y también de localidades alejadas de la comarca, como Carbajales de Alba y Zamora capital.

Noticias relacionadas y más

Intercambio de cromos en Bermillo

Intercambio de cromos en Bermillo / Cedida

Esta iniciativa nació con el objetivo de que los niños pudieran encontrarse y compartir este momento de ilusión con un interés común. Cada vez más pequeños se unen a este tipo de iniciativas, demostrando que en la España vaciada sigue habiendo espacio para el compañerismo, la ilusión y la infancia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil investiga el 'incidente' en la plaza de toros de Fermoselle y traslada las diligencias al Juzgado
  2. Aclaración del Ayuntamiento de Fermoselle tras el episodio en el concurso de cortes: La plaza de madera está visada técnicamente y lejos de superar el aforo
  3. Tres detenidos y un herido en las fiestas de un pueblo de Zamora: acabaron a puñetazo limpio
  4. DIRECTO | Incendio forestal entre Villalcampo y Muelas del Pan: cortada la N-122 a Portugal, confinado Ricobayo y casi medio centenar de medios movilizados
  5. Un accidente triple termina con un vehículo en llamas, tres heridos y el tráfico cortado en Villar del Buey
  6. Cien años de la firma que dio luz verde a la construcción del Salto de Ricobayo
  7. Tensísimo momento en el concurso de cortes de Fermoselle, con dos personas heridas y varios atendidos
  8. La religiosa sesnandina que dejó la Sierra de la Culebra para abrir escuelas en América

Segundo intercambio de cromos entre los más pequeños de Sayago

Segundo intercambio de cromos entre los más pequeños de Sayago

UGT reivindica un gran Pacto de Estado contra los incendios y denuncia las condiciones "caóticas" de los bomberos forestales en Zamora

UGT reivindica un gran Pacto de Estado contra los incendios y denuncia las condiciones "caóticas" de los bomberos forestales en Zamora

El PSOE reclama transparencia en el proyecto del centro de datos proyectado en el polígono Zamora Norte

El PSOE reclama transparencia en el proyecto del centro de datos proyectado en el polígono Zamora Norte

Un hombre de 55 años, herido en Cernadilla

Un hombre de 55 años, herido en Cernadilla

Cuenta atrás para Las Victorias: Puebla de Sanabria ultima los preparativos de sus fiestas patronales

Cuenta atrás para Las Victorias: Puebla de Sanabria ultima los preparativos de sus fiestas patronales

La Junta de Castilla y León regula la extracción de la madera quemada con el objetivo de evitar plagas y de acelerar la recuperación de los bosques

La Junta de Castilla y León regula la extracción de la madera quemada con el objetivo de evitar plagas y de acelerar la recuperación de los bosques

Los tomates, el mejor regalo del verano en Zamora: ¡Gracias, Enrique!

Los tomates, el mejor regalo del verano en Zamora: ¡Gracias, Enrique!

Críticas de los naturalistas a la presencia de menores en los festejos taurinos de Fermoselle

Críticas de los naturalistas a la presencia de menores en los festejos taurinos de Fermoselle
Tracking Pixel Contents