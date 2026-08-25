Segundo intercambio de cromos entre los más pequeños de Sayago
La iniciativa reunió a niños de diversas localidades de la comarca y de la capital para compartir su afición por el intercambio de cromos
Los sayagueses más benjamines han tenido una importante cita en la plaza de Requejo de Bermillo, que se ha llenado una vez más de niños y álbumes de cromos que poder intercambiar. Es la segunda vez que se lleva a cabo esta iniciativa en la localidad.
A la quedada han llegado niños del propio Bermillo, pero también de Monumenta, Cozcurrita, Torregamones, Cubo del Vino, Tamame, Fariza, Mámoles y Luelmo, y también de localidades alejadas de la comarca, como Carbajales de Alba y Zamora capital.
Esta iniciativa nació con el objetivo de que los niños pudieran encontrarse y compartir este momento de ilusión con un interés común. Cada vez más pequeños se unen a este tipo de iniciativas, demostrando que en la España vaciada sigue habiendo espacio para el compañerismo, la ilusión y la infancia.
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