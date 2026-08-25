El mercado artesanal de Carbajosa estrena veteranía este sábado
La primera edición celebrada el año pasado logró reunir a una veintena de puestos de artesanía, dulces y joyería
E. V.
El mercado de artesanía de Carbajosa gana un grado en veteranía con la celebración este sábado, 29 de agosto, de su segunda edición. Durante la primera cita realizada el pasado año 2025, la localidad logró congregar a una veintena de profesionales de la artesanía, dulces y joyas, un número que pretenden ampliar en esta nueva cita.
Un evento que abrirá sus puertas en la Era de Carbajosa a partir de las 16.00 horas ofreciendo los tradicionales puestos de productores y artesanos locales además de diversas actividades de animación. Entre ellas, música popular, bailes tradicionales, pasacalles y "muchas sorpresas más", como avanza la organización en el cartel anunciador del evento.
La cita, organizada por la Comisión de Fiestas de Carbajosa, cuenta con la colaboración de la Diputación de Zamora, la Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba (Adata) y el Ayuntamiento de Villalcampo y se enmarca en la semana de Fiestas de María Magdalena.
Como en aquella primera edición, los organizadores invitan a todos los zamoranos a visitar el mercado, disfrutar de las fiestas de la localidad y a compartir la tarde con los carbajosinos.
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