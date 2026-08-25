Críticas de los naturalistas a la presencia de menores en los festejos taurinos de Fermoselle
La Fundación Franz Weber denuncia la "irresponsabilidad de exponer a menores a cornadas"
I. G.
La Fundación Franz Weber critica la "irresponsabilidad" del Ayuntamiento de Fermoselle "y de las familias que permiten la visualización de los encierros y otros actos taurinos que se han dado en los últimos días en el municipio sumando diferentes incidentes".
Hace referencia al episodio durante el concurso de cortes cuando uno de los toros logró acceder a las llamadas zonas de seguridad, después de romper uno de los elementos de protección, lesionando a dos personas. Este incidente además incluyó la caída de una de las escaleras de acceso al graderío. "Este hecho se suma a la caída de uno de los bóvidos durante uno de los encierros, en una zona donde había personas, lo que añadió nuevamente riesgo para la integridad física de las mismas".
"En ambos casos había menores de edad presentes", por lo que los naturalistas advierten que "ya está bien de considerar que un adulto es responsable cuando traslada a un niño, niña o adolescente a este tipo de convocatorias con el riesgo notorio que existe para su salud".
Recuerdan que estas convocatorias son "contrarias a las objeciones formuladas por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas" que en 2018 pidió al Estado español evitar la participación o presencia de niños y adolescentes en la tauromaquia.
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