Los robos en cinco casas de Monfarracinos son "un hecho puntual" asegura la Subdelegación del Gobierno en Zamora

Los robos en cinco viviendas de Monfarracinosllevados a cabo durante la madrugada del 15 de agosto son considerados por la Subdelegación del Gobierno en Zamora como "hechos puntuales", dado que los índices de criminalidad registrados en este pueblo del Alfoz de Zamora durante los primeros siete meses del año "presentan unos datos extraordinariamente positivos"

Así se ha trasladado desde la Subdelegación del Gobierno en Zamora tras la reunión del subdelegado Ángel Blanco, que se ha desplazado este viernes a Monfarracinos, acompañado por el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Zamora, teniente coronel David Pulido, para reunirse con el alcalde Manuel Martín tras los robos en viviendas ocurridos en el municipio durante la madrugada del pasado 15 de agosto.

En dicha reunión se han valorado los índices de criminalidad registrados en Monfarracinos, que presentan unos datos "extraordinariamente positivos". Mientras que los cuatro robos en viviendas, según las denuncias presentadas, "están siendo investigados por la Guardia Civil, que ya ha llevado a cabo la inspección ocular y la toma de huellas dactilares".

Tranquilidad

Los robos, que presumiblemente habrían sido perpetrados por una banda organizada e itinerante, han sido considerados "un hecho puntual".

El subdelegado del Gobierno y el Ayuntamiento han querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos, destacando los niveles de criminalidad prácticamente inexistentes en un municipio de más de 1.000 habitantes.

Asimismo, se ha decidido mantener la presencia y vigilancia de la Guardia Civil en el municipio y se organizarán charlas informativas sobre seguridad, especialmente dirigidas a las personas mayores, para ofrecerles pautas sobre cómo actuar ante un posible delito.

Además, se impartirá un taller para aprender a instalar y utilizar la aplicación AlertCops, con el objetivo de facilitar a los vecinos el acceso a las herramientas de seguridad y comunicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.