Las orquestas marcan el ritmo de un intenso y animado fin de semana en Riofrío

Riofrío de Aliste se mete a corazón abierto en sus afamadas Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora la Virgen del Carmen que, con un amplio, variado y interesante programa de actos para todos los gustos y edades, convertirán al bonito y acogedor pueblo ribereño del río Frío en cita de visita obligada a lo largo del fin de semana.

Vecinos, emigrantes, allegados y foráneos, niños, jóvenes y mayores, van a ser protagonistas y partícipes directos, poniendo cada uno su granito de arena para afianzar a los festejos de Riofrío como unos de los mejores de Aliste. Desde el lunes por la tarde los banderines de colores delatan que las calles y plazas ya están listas para convertirse en el epicentro de los encuentros y reencuentros de cuantos allí lleguen para compartir música, folclore, juegos, bailes y degustaciones gastronómicas.

El martes la piscina natural de “Las Fuentes” acogía la Pool Party, disfrutando los participantes a lo grande, en un día de tórrido calor, de la frescura de las aguas del río Frío. Ya el miércoles tardeo con el láser combat como protagonista, para continuar por la noche con la fiesta del cubata. La jornada del jueves se centraba en los juegos para niños y mayores por la tarde, mientras el Bar Juan acogía por la noche la tradicional cena de la juventud.

Hoy, viernes 21 de agosto, se abren las puertas festivas a las 11.30 horas con el concurso “En busca de las páginas pérdidas”, un acto organizado por la Asociación Cultural La Buenajera que incluirá una hora después “Libros que Importan” con el amigo invisible literario en la Casa Museo de los Carochos. Comenzará el tardeo a las 17.30 horas con los juegos infantiles en La Era con hinchables, barredora y fútbol burbuja.

La VIII Ruta Literaria de la Buenajera se iniciará en torno las 17.30 horas en las antiguas escuelas organizada por la Asociación Cultural de La Buenajera con la colaboración del Ayuntamiento de Riofrío de Aliste y las otras dos asociaciones del pueblo: Amanecer de Aliste y Riofrío Despierta. Una iniciativa que mezcla literatura y folclore, rememorando al son de la gaita pasajes alistanos de las “Crónicas del Poniente Castellano”, obra maestra en 1985 de Avelino Hernández, Ignacio Sanz y Miguel Manzano, tras recorrer los pueblos alistanos en bicicleta.

El grupo folclórico “Los Chirlos” de Domez de Alba amenizará a partir de las 20.30 horas una primera sesión de baile al son de las gaitas, las dulzainas y los tamboriles y otra después de cenar, hacia las 23.00 horas, con la colaboración del coto de caza “La Urrieta”. La primera verbena popular contará con la actuación de la magnífica orquesta Marsella de Asturias, para luego continuar hasta altas horas de la madrugada con la mejor música del DJ alistano Mar Villar.

Día grande el sábado 22 de agosto con la primera cita a las 12 de la mañana en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol con la misa y la procesión en honor a Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Culminados los actos religiosos, cita en "El Sagrao" para disfrutar del baile llano y los pasacalles a cargo del grupo de gaiteros de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes, para irse a tomar luego el vermut en el Bar Juan. Sobre las 14.30 horas, paellada en La Era.

Aulas de Música Aliste y Tras os Montes / Chany Sebastián

Hacia las 17.30 horas regresarán los juegos infantiles a la era con los hinchables, la barredora y el fútbol burbuja. Turno para la cita gastronómica a las 19.30 horas en la Plaza los Carochos con los pulperos Arenteiro de o Carballiño de Galicia. Una oportunidad única para disfrutar del exquisito pulpo a la gallega compartiendo el tardeo con familiares, amigos o allegados.

Para las 23.30 horas se ha programado una primera sesión de baile con la actuación del cantante zamorano Alberto Martín, que con sus pasodobles, rancheras y rumbas hará las delicias de los amantes de los bailes de siempre; actuación con la colaboración del coto de caza “La Urrieta”. La verbena popular, con bingo en el descanso, comenzará a la una de la madrugada y estará amenizada por el grupo Radar de León, y al finalizar seguirá la música con el DJ Marc Villar.

La jornada dominical del 23 de agosto, para poner el broche de oro a las fiestas, incluirá misa mañanera y tardeo con hinchables y fiesta de la espuma. La Plaza de los Carochos acogerá a las 19.30 horas la concentración de trajes regionales abierto a la participación de cuantos quieran acompañar a los vecinos de Riofrío y lucir la siempre colorida y ancestral indumentaria tradicional alistana de hombre y de mujer, de fiesta y de faena.

Media hora después muestra de folclore tradicional con la actuación del grupo de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos, un grupo de folclore que baila y hace bailar a quienes acuden a sus actuaciones veraniegas. Como colofón a las fiestas de Nuestra Señora la Virgen del Carmen el Ayuntamiento de Riofrío de Aliste ofrecerá una exquisita merienda popular a las 20.30 horas. A las 22.00 horas baile fin de fiestas con el DJ Mar Villar.

Riofrío de Aliste, un pueblo que puede presumir y presume de acogedoras gentes, tiene abiertas sus puertas de par en par a todos aquellos que deseen acercarse a disfrutar de sus prestigiosas y animadas fiestas. Invitados quedan todos con la seguridad de que serán muy bien recibidos: "Nadie es ni se sentirá nunca forastero en Riofrío".