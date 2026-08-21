Este municipio es un paraíso de biodiversidad en el corazón de la Sierra de la Culebra

Riofrío de Aliste, Sarracín, Cabañas y Abejera de Tábara, cuatro bonitos y acogedores pueblos situados en el mágico entorno de la Sierra de la Culebra y la ribera del río Frío, conforman un paraíso natural rico en diversidad de flora y fauna, historia, cultura, costumbres y tradición, único en la Península Ibérica, un lugar idóneo para vivir o visitar cualquiera de los 365 días del año.

Un territorio pródigo en bondades donde su principal valor son sus acogedoras gentes, hombres y mujeres que, día tras día, han ido escribiendo las páginas de insignes historias, trasmitiendo sus costumbres y tradiciones a las nuevas generaciones, logrando salvaguardar la identidad de sus cuatro pueblos al asumir como propios los hijos y nietos los valores de sus padres y abuelos.

En Aliste hablar de fiestas patronales son palabras mayores, ya que son los días más importantes del año, que propician el reencuentro de vecinos y emigrantes: Cabañas tiene como patrona a la Virgen de la Asunción, Riofrío venera el último sábado de agosto a la Virgen del Carmen y ya en septiembre Abejera a “La Natividad” (el día 8) y Sarracín a San Miguel (el 29).

El municipio cuenta actualmente con 599 inscritos en el padrón municipal, de los cuales 330 son varones y 269 sin mujeres, lo cual le mantienen como uno de los más importantes de la zona. Fue Riofrío un municipio tierra de emigrantes que nunca olvidaron sus orígenes, por lo cual no resulta extraño que ahora durante la época estival la población estacional se sitúe sobre las 2.300 personas, según los datos oficiales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

De los allí nacidos mayores de 18 años, 101 residen en la actualidad en el extranjero repartidos principalmente por Europa y América. Además, en el municipio residen inmigrantes de Alemania, Bulgaria, Cuba, Ecuador y Uruguay.

Su época de mayor esplendor coincidía con el año 1950 cuando con 2.053 habitantes batía el récord histórico poblacional de un municipio en la historia de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba; superando incluso a Alcañices, que entonces sumaba 1.709 vecinos. En esa época solo Trabazos de Aliste con 2.006 se acercaba a Riofrío. Desde 1996, el año más prolífico en nacimientos fue 2008 con nueve bautizos y el más trágico 2011 con 24 defunciones.

La Corporación Municipal del Ayuntamiento está compuesta por siete ediles. Germán Matellán (alcalde) y Francisco Javier Lorenzo de Sarracín, Casimiro Rodríguez y José Miguel Blanco de Riofrío, Ángel Andrés de Abejera y Pablo Reguero de Cabañas forman el equipo de Gobierno del PP. Por su parte, Juan Caballero, de Sarracín, es concejal del PSOE.

El Ayuntamiento de Riofrío de Aliste mantiene como su principal prioridad la adecuación y mejora de las infraestructuras urbanas y los servicios públicos, como es el caso del abastecimiento domiciliario de agua potable, de los consultorios médicos de atención primaria, de los centros socioculturales y del comedor social de la tercera edad, para mejorar cada día y ofrecer calidad de vida a las familias que residen en sus cuatro pueblos.

Germán Matellán lo tiene muy claro: “Riofrío, Sarracín, Abejera y Cabañas, fueron, son y siempre serán unos pueblos de gentes sencillas y acogedoras que hay que visitar, conocer y disfrutar. Invitamos a todos a que se acerquen sabiendo de antemano que van a ser recibidos con los brazos abiertos y que aquí se sentirán como en su propia casa”.

Uno de sus grandes atractivos es la Red de Rutas de Riofrío, Sarracín, Cabañas y Abejera (“Lobo Ibérico”, “Pastores y Tradiciones” y “Descenso del Becerril”), una de las mejores ofertas para la práctica de senderismo en solitario, en familia o con los amigos en la provincia de Zamora, con tres rutas circulares que suman en conjunto un recorrido de 59 kilómetros por los entornos de la Sierra de la Culebra y el río Aliste, señalizadas y homologadas por Imba España, con flyers en castellano, inglés y portugués, que pueden realizarse en unas 6 horas y 15 minutos.