Jambrina refuerza la convivencia con propuestas para todos en su Semana Cultural

Jambrina se prepara para volver a encontrarse con vecinos, familias y visitantes durante una Semana Cultural que alcanza ya su 37ª edición y que reúne actividades culturales, deportivas, infantiles y festivas. Durante estos días, la localidad zamorana refuerza su carácter abierto y acogedor con un programa pensado para compartir, recuperar encuentros y disfrutar juntos de las actividades.

El alcalde, Rafael Calvo, resume el espíritu de estas jornadas en una palabra, convivencia. "Para mí, siempre lo he dicho, la semana cultural es para convivir, para olvidarnos un poquito del día a día, de los problemas que tenemos cada uno, olvidarnos esta semana, reencontrarte con gente del pueblo que vuelve al pueblo a las fiestas, y con amigos, por supuesto, y familiares". Una filosofía que se traslada a una programación dirigida a todas las edades y que combina propuestas culturales, deportivas, infantiles y de entretenimiento en un ambiente de participación y encuentro.

La Semana Cultural arrancará el domingo 23 con misa solemne, comida popular, mercadillo y juegos infantiles y tradicionales. Por la noche, el grupo Atrezzo representará "El método Grönholm". A lo largo de los días habrá talleres, escritura creativa, dibujo infantil, frontenis, futbito, bachata y distintas propuestas teatrales, además de la actuación de Impro Sur, karaoke y beerpong.

Las peñas tendrán también un papel destacado. Los juegos organizados por la peña 4/40 darán paso al pasacalles, mientras que el viernes llegará el gran desfile acompañado por la charanga Rotato, con pregón incluido. La cena popular y la orquesta Flamingo prolongarán la jornada hasta la madrugada. El sábado habrá hinchables, fiesta de la espuma, pelota mano y la macrodiscoteca Pandora. Y el domingo 30 llegará uno de los actos más simbólicos, el encierro campero, si las condiciones lo permiten. El alcalde destaca que su celebración requiere la colaboración vecinal y de la Asociación Cultural La Calzada, junto al Ayuntamiento. "Sin colaboración este encierro no sería posible".

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Jambrina afronta así unos días en los que las bodegas y las peñas volverán a ser espacios de encuentro. "Jambrina siempre acoge a la gente", afirma el alcalde, que invita a acercarse al municipio porque "será todo el que venga bien recibido". n