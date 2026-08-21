La Fundación Cupa Group pone alma y corazón a los héroes de los incendios de 2022 y 2025

Riofrío de Aliste, Abejera de Tábara, Sarracín y Cabañas han erigido un monumento en cada pueblo en homenaje a todos aquellos de sus vecinos y vecinas que, incluso jugándose la vida, lucharon contra los incendios forestales de 2022 y 2025 evitando con sus acciones que los núcleos de población donde nacieron, crecieron y viven sucumbieran arrasados por las devastadoras llamas de los fuegos de Losacio, Sierra de la Culebra y Puercas.

La Fundación Cupa Group, organización sin ánimo de lucro ligada a las explotaciones pizarreras de Riofrío y Abejera, ha sido la encargada de sufragar los gastos: "Fueron días difíciles que vivimos de cerca y en los que varias empresas de Cupa Group colaboraron con sus propios medios para apoyar las labores de extinción". Un año después en Riofrío, Abejera, Sarracín y Cabañas mantienen vivo el recuerdo de aquellos días con cuatro monumentos dedicados a quienes se enfrentaron a las llamas para proteger sus pueblos.

Desde la Fundación Cupa Group se reconoce el valor de los héroes alistanos contra los fuegos: “La pizarra es parte de la identidad de Aliste. Nuestra actividad productiva en esta comarca zamorana genera empleo y sostiene el tejido económico local. Que este mismo material sirva ahora para recordar la solidaridad, el esfuerzo y el compromiso de quienes estuvieron allí cuando más se le necesitaba tiene para nosotros un significado especial”.

Los monumentos con ADN alistano constan como parte principal con un fincón, una gran piedra de pizarra gris alistana hincada en el suelo como antiguamente colocaban los alistanos los fincones para cerrar sus prados y cortinas, siendo durante siglos testigos del paisaje y de la vida. Se trata de cuatro grandes piedras de entre 1.200 y 2.000 kilos de peso donadas por la pizarrera Cupa Group y extraídas en las canteras del municipio de Riofrío.

Sobre cada bloque de pizarra resalta una llamarada fundida en bronce como símbolo de los incendios que asolaron y casi calcinan los cuatro pueblos. Las llamaradas son obra del artesano Emilio Gallego, que contó con la ayuda para el proceso de Francisco Blanco y los hermanos José Manuel y Celestino Blanco. Para ello se creó un crisol y las cajas de moldeo con mortero refractario, utilizando en la fundición entre otros materiales como bronce y cobre.

Monolito Abejera / Chany Sebastián

Cada monolito lleva el mismo texto, cambiando únicamente el nombre del pueblo: “El pueblo de Riofrío en reconocimiento a todos los Vecinos y Vecinas que con su esfuerzo ayudaron a sofocar los trágicos incendios de 2022 y 2025”. Cuatro monumentos que buscan que lo ocurrido permanezca en las memorias, recordando el fuego, pero muy en particular a las personas que salvaron sus pueblos. Una labor en que se utilizaron grandes máquinas cedidas por la pizarrera de Riofrío y Abejera.

La Fundación Cupa Group, creada en el año 2015 con sede en Carballeda de Valdeorras (Orense) y con una delegación en Riofrío de Aliste, representada por Eliseo López, tiene como misión promover el desarrollo tecnológico en el sector de la piedra natural y el desarrollo económico y social en zonas rurales y poblaciones especialmente desfavorecidas.

Para impulsar todas estas políticas en el entorno se creó la Fundación Cupa Group con los siguientes ejes de acción: empleo (prácticas e inserción laboral), educación (becas y dotación de material, escolar), emprendimiento (programa de emprendimiento juvenil) y comunidades (cheques bebé, comunidades energéticas y patrocinios locales).

Sus objetivos se centran, según López, en “ser un apoyo esencial para nuestras zonas rurales de influencia; ayudar a la reactivación de nuestros pueblos para que no sufran un declive demográfico que perjudicaría gravemente nuestra actividad; mejorar el modo de vida de las personas que habitan las zonas rurales de nuestro entorno, apoyando iniciativas de vital importancia para su desarrollo; atraer a los jóvenes a nuestras zonas rurales para que trabajen con nosotros; y, en definitiva, generar un futuro mejor para nuestros pueblos”.