Colectivos zamoranos exigen medios y prevención: "Por desgracia nos estamos acostumbrando a tener un gran incendio cada año"

Apenas un centenar de zamoranos ha secundado la concentración que bajo el lema "Nuestra tierra vuelve a arder ¡Prevención y medios !" se ha celebrado esta mañana del viernes frente a la Delegación Territorial de la Junta en Zamora.

La de Zamora era la primera de las siete movilizaciones convocadas a lo largo de la jornada en siete provincias de Castilla y León con el respaldo de "55 colectivos" entre "asociaciones vecinales de diferentes ciudades y pueblos, colectivos ecologistas como Ecologistas en Acción, sindicatos como CGT, partidos políticos, asociaciones juveniles; es una convocatoria muy amplia y transversal" ha precisado Javier Coco, portavoz de la plataforma Nuestra Tierra Quemada en Zamora.

"Hoy salimos a la calle en varias ciudades de Castilla y León, empezamos por Zamora porque evidentemente Zamora ha vuelto a arder. Y por desgracia nos estamos acostumbrando a tener un gran incendio otro año más", en referencia al incendio de Fermoselle que ha afectado a varios pueblos de la comarca de Sayago.

Acto de protesta por los incendios forestales bajo el lema "Nuestra tierra vuelve a arder". Plaza de La Marina / Victor Garrido / LZA

"Venimos a exigirle a la Junta que ponga más medios, tanto técnicos humanos, para la prevención y la extinción de incendios en un operativo que sea 100% público, y que las condiciones laborales de esos trabajadores sean dignas. No puede ser que trabajadores, bomberos forestales, que se juegan la vida en salvar nuestros montes, estén en unas condiciones precarias, con contratos temporales y unos salarios que no sean dignos" ha clamado Javier Coco en la concentración.

"Pedimos también una ordenación clara de los montes. Tenemos la comunidad más extensa de Europa, y con varios ecosistemas diferentes, y no puede ser que solo haya un tipo de ordenación y que sea un auténtico desastre" ha expresado el portavoz de los participantes en una concentración con muy escaso respaldo social.

"La verdad es que estamos pocos, pero también este proyecto que estamos lanzando hoy, tanto aquí como en las diferentes capitales de provincia, es un proyecto que no es a corto plazo, no es una protesta puntual. Queremos que se vaya sumando más gente para seguir exigiendo a la Junta esas medidas. No queremos que esto acabe aquí, esto simplemente es un principio para poder conseguir esos objetivos e intentar que los montes no vuelvan a arder con la virulencia que lo están haciendo últimamente".

Carlos Coco se ha referido también a los pueblos que están sufriendo las consecuencias directas de estos incendios. "Que se les dé trabajo estable a los vecinos, no solo en el ámbito forestal, y también recuperar servicios públicos, porque hemos visto que si no hay vecinos para defender el territorio, el territorio nuevamente vuelve a arder".