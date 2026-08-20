Los vecinos de Salce de Sayago incomunicados: El pueblo carece de cobertura desde hace 20 días

El problema no es nuevo y se ha vuelto a repetir este verano. Desde hace más de 20 días los vecinos de Salce de Sayago carecen de cobertura telefónica para poder comunicarse y, en el caso del Ayuntamiento, para cumplimentar diferentes trámites en el marco de la gestión municipal.

El alcalde, Antonio Esteban, comparte con los vecinos una sensación de “desamparo” y también de inseguridad, porque si se registra algún incidente en el pueblo la falta de cobertura dificultaría contactar con los servicios de emergencias.

El alcalde denuncia públicamente que la deficiente cobertura de teléfono móvil “es un problema que colea”, ya que el pasado año en plena celebración de las fiestas los vecinos tenían que “subirse a los tejados” para intentar establecer comunicación con familiares o amigos.

Este año el problema se ha repetido en el mes de agosto y, como asegura el alcalde, “el Ayuntamiento ya no sabe qué hacer”, después de numerosos intentos frustrados para que Movistar subsane de una forma definitiva el problema, compañía telefónica que se limita a asegurar que “ya dispone” de la notificación sobre la falta de cobertura en Salce, pero que hasta el momento no ha resuelto una deficiencia que condiciona la vida de los vecinos y el normal funcionamiento de entidades como el Ayuntamiento.

Repetidor

En este punto, el alcalde recuerda que en Salce se instaló un repetidor y, aunque se facilitó el espacio a la compañía, ahora “nos dejan de lado” y “no atienden” las quejas de los vecinos.

Para Esteban el origen del problema no radica en que durante el mes de agosto la población de Salce aumente durante las vacaciones de verano, ya que “puede haber diez personas más en el pueblo”.

Además, no esconde su especial preocupación por los vecinos de edad avanzada porque “no pueden comunicarse con sus familiares para decirles que están bien” y, en la gran mayoría de los casos, no disponen de teléfono fijo para establecer contacto con sus seres queridos.

Además, el Ayuntamiento tampoco puede llevar a cabo diferentes trámites como el pago a proveedores porque “es necesaria la cobertura móvil para que lleguen los mensajes de confirmación”, a pesar de que la institución sí dispone de Internet por fibra.

Por otra parte, el alcalde reitera la necesidad de que la compañía telefónica subsane de forma definitiva un problema que se ha repetido este verano, aunque en el pueblo también se registran a lo largo del año varias “caídas” de cobertura, que generalmente se restablece el mismo día o al siguiente.

En principio, según la información de la que dispone Esteban está previsto implantar la red 5G en el pueblo, pero “al paso que vamos nos podemos eternizar”, cuando Salce y sus vecinos requieren una “solución urgente y definitiva” para no quedarse incomunicados.

Por último, ante las reiteradas quejas que los vecinos de Salce, el alcalde recuerda que el Ayuntamiento “no puede hacer nada”, salvo insistir con la compañía telefónica para que, “de una vez por todas” atienda sus demandas.