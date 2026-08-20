¿Por qué se quema Zamora? Causas y superficies de los incendios de este año en la provincia

Se está viviendo en España y concretamente en Zamora otro verano de fuegos, que han afectado ya a miles de hectáreas Siniestros como el de Burgohondo entre Ávila y Madrid o el de Los Gallardos en Almería han movilizado a efectivos de todo el territorio nacional para conseguir terminar con las llamas con celeridad. En Zamora, en apenas dos meses, incendios como el acontecido en Hermisende o el de Fermoselle han sido los que mayor superficie han afectado, pero el total de los siniestros registrados es mayor.

La Junta de Castilla y León aporta información que incluye el mapa de zonas decretadas en peligro de incendio para el año 2026 y las estadísticas de causa, tamaño y tipo de superficie quemada entre el día 1 de enero y el 18 de agosto, siendo en este momento el incendio de Hermisende, estabilizado, el único activo en el territorio provincial.

Áreas de peligro de incendios decretadas por la Junta de Castilla y León en 2026 / JCYL

La mayor parte del territorio en peligro auspiciado por la Junta corresponde con la frontera con Portugal y zonas limítrofes a Galicia, que coinciden con los mayores incendios forestales que han acontecido en la provincia durante este año.

El tamaño de estos siniestros

De acuerdo con los datos aportados por el plan Infocal, la mayoría de los siniestros ocurridos en Zamora son conatos (incendios que se extienden menos de una hectárea), que supondrían un 70,4% del total.

Frente a este porcentaje, el 16,2% del total han sido incendios que han afectado a entre una y cinco hectáreas y el 13,4% serían incendios de mayor tamaño, que han causado impacto en más de cinco hectáreas.

Por qué se quema Zamora

La principal causa de incendios en el territorio provincial está clara: 84 siniestros a lo largo de este año han sido intencionados, de los cuales 61 no han afectado a más de una hectárea, 13 se han quedado por debajo de las cinco y 10 las han superado.

Por debajo de los incendios intencionados se encuentran los siniestros accidentales, que han sido un total de 26 en toda la provincia. Además, se han contabilizado 13 fuegos causados por caída de rayos y 12 siniestros por negligencia. No se conoce la causa de seis de los incidentes y se contempla también una reproducción.

Número y causas de incendios forestales en Zamora del 1 de enero al 18 de agosto de 2026 / JCYL

Qué superficies se han quemado

El plan Infocal también contabiliza las superficies totales afectadas por estos siniestros. La mayor parte de estas sería el 58% de matorral o monte bajo, seguido por un 31% de arbolado y, en menor medida, un 11% de pasto.

Superficies afectadas por los incendios forestales en Zamora entre el 1 de enero y el 18 de agosto de 2026 / JCYL

En conclusión, a más de un mes de que pase el período de peligro oficialmente reconocido el próximo 12 de octubre, los datos hablan de una mayoría de siniestros que no han pasado de la hectárea de superficie afectada y de una mayoría de incidentes intencionados.