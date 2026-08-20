Música para sensibilizar sobre el Alzhéimer: El Pego organiza un concierto solidario

Tras la charla sobre comunicación con personas con demencia, la iglesia de San Clemente de El Pego acogerá este domingo 23 de agosto, a las 19.00 horas, un concierto solidario a beneficio de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzhéimer de Zamora (AFA).

En el recital, organizado por la asociación cultural "La Laguna", participará de forma altruista el coro "La Gavia" de Torres del Carrizal. El donativo fijado para asistir al concierto es de tres euros y todo el dinero recaudado será destinado a apoyar la labor que AFA Zamora desarrolla para atender, acompañar y apoyar a las personas que padecen Alzhéimer y otras demencias, así como a sus familiares.

El concierto pone el broche de oro a una semana dedicada a acercar la realidad de las demencias a los ciudadanos. Así, en la charla impartida en El Pego, los asistentes pudieron conocer qué herramientas pueden utilizar para mejorar la comunicación con las personas afectadas, mientras que el recital representa una oportunidad para transformar esa sensibilización en un gesto de apoyo y solidaridad.

Por último, AFA Zamora ha destacado públicamente la implicación de la asociación cultural "La Laguna", así como la colaboración desinteresada del coro de Torres del Carrizal, cuyo compromiso hará posible que la música se convierta también en un instrumento para dar visibilidad a una enfermedad que afecta a miles de familias.