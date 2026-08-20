Fermoselle camina con paso firme por la vida y contra el cáncer
La iniciativa solidaria bate récord de participación y el dinero recaudado con la venta de 822 camisetas se destinará a apoyar la labor de la Asociación Española contra el Cáncer
Fermoselle ha vuelto a demostrar este jueves que es un pueblo solidario durante la segunda edición de la marcha por la vida y contra el cáncer. El evento benéfico ha batido récord de participación, ya que en total se vendieron 822 camisetas, que los asistentes lucieron durante el recorrido.
Todo el dinero recaudado con la venta de las camisetas será destinado a apoyar la importante labor que realiza la Asociación Española contra el Cáncer con enfermos oncológicos y sus familiares, aunque una parte de los fondos se destinarán a investigación.
La Plaza Mayor de Fermoselle fue el punto de encuentro de los participantes que completaron un recorrido de aproximadamente dos kilómetros por el entorno del pueblo. En la marcha solidaria también colaboró el Dj Agus que ambientó el evento con música y que alentó a los asistentes que, con paso firme, caminaron por la vida.
Una vez concluido el recorrido los participantes repusieron fuerzas con las botellas de agua y piezas de fruta que repartió la organización, mientras que los más pequeños recibieron como premio a su esfuerzo batidos y refrescos.
Tras el evento solidario, los participantes colaboraron con una rifa de los productos de la tierra, una cena en un restaurante o un colchón, regalos donados por empresas colaboradas con la marcha, que ya se ha consolidado como una cita ineludible en Fermoselle.
La marcha ha sido un éxito y ha logrado el objetivo marcado desde la primera edición: recaudar fondos para la AECC y para la investigación del cáncer.
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