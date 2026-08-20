Fermoselle abre sus días grandes al toro, las peñas y la tradición

Fermoselle entra en sus días centrales de agosto con una programación en la que la tradición taurina comparte protagonismo con las peñas, la convivencia y distintas propuestas solidarias, deportivas y culturales. El Ayuntamiento pone el acento en unas fiestas vinculadas a la identidad del municipio y en las que las calles y la Plaza Mayor son punto de encuentro.

El alcalde, José Manuel Pilo, invita a vivir desde la participación y el respeto a unas celebraciones profundamente arraigadas. "Vivamos con emoción los encierros y festejos taurinos ancestrales que forman parte de nuestra identidad cultural. Nuestras fiestas son el abrazo a los que vuelven, y el recuerdo a los que ya no están. Desde el Ayuntamiento hemos trabajado para que todos podamos disfrutar de unas fiestas participativas. Nuestro reconocimiento y apoyo a las peñas, que mantienen viva la llama de nuestras fiestas. A los visitantes, gracias por elegir Fermoselle, y a todos os invito a vivir intensamente estos días festivos".

Las peñas tendrán una de sus grandes citas este jueves con el ‘Asao’ Interpeñas, una jornada de convivencia que reunirá a cerca de 60 peñas y grupos de amigos. Cada participante llevará su propia comida, bebida, parrilla y carbón vegetal, mientras la organización facilitará los barriles para asar y compartir. La actividad se desarrollará entre las 20 y las 24 horas en el Terradillo, con DJ Agus.

Festejos taurinos

El toro será otro de los grandes ejes del fin de semana. El sábado 22, a las 11 horas, tendrá lugar el gran encierro a caballo desde el Prao de Valle Las Huertas hasta la Plaza Mayor, seguido de la suelta de vaquillas. A las 19 horas se celebrará la novillada sin picadores con ganado de Lorenzo Espioja para Adrián Gabella, de Benavente, y Antonio Ortega, de Almería, con Alejandro Pérez como sobresaliente.

"El Abuelo" en el esquinazo del mentirote. / Cedida

El domingo 23 llegará el encierro tradicional desde los Corrales de San Albín hasta la Plaza Mayor y el concurso de recortadores con ganado de Baltasar Ibán para 12 de los mejores recortadores del momento. El lunes 24 volverá el encierro a caballo y, por la tarde, la clase práctica de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, con cuatro novillos de Ramón Espioja para Diego Ortega, Javier Hernández, Hugo Panero y Antonio Hidalgo, con entrada gratuita.

"El Abuelo" permanece en la memoria colectiva

La relación con el toro permanece también en la memoria colectiva a través de ‘El Abuelo’, una enorme viga de madera de más de 200 años que durante décadas formó parte de la puerta de entrada de la plaza de toros. El antiguo coso está ligado a una tradición taurina que se remonta a 1523 y que ha sido transmitida durante generaciones. ‘El Abuelo’ fue testigo de encierros, novilladas, verbenas, folclore, concursos y actividades de las peñas, además de episodios trágicos como aquel en el que perdieron la vida "El Dios y su cuñado" entre las astas del mismo toro. Aunque desde 2024 ya no forma parte del montaje, continúa como testimonio de aquella plaza y de quienes hicieron posible su construcción.

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La programación incorpora además la XI Carrera Popular Solidaria, el concurso de paellas, juegos tradicionales y encierros infantiles. El viernes 28, día de San Agustín, las fiestas concluirán con la misa en honor al patrón y el concierto de rock de Cañoneros.