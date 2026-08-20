Declarada la situación de "emergencia" para explotaciones ganaderas afectadas por incendios en Zamora

Con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua y la alimentación del ganado en las explotaciones de Zamora, Ávila, León y Segovia afectadas por los incendios forestales, la consejería de Agricultura de la Junta ha aprobado una orden por la que se declara la "emergencia" de la situación.

La medida responde a que los incendios forestales que han afectado a las cuatro provincias durante este verano han provocado la pérdida de superficies de pastoreo, reservas de alimento, infraestructuras ganaderas y puntos de abastecimiento de agua, comprometiendo el bienestar de los animales y la viabilidad de las explotaciones damnificadas.

Así, para atender las necesidades más urgentes de las explotaciones ganaderas afectadas, la Junta ha habilitado una dotación inicial de un millón de euros y, con la declaración de emergencia, se pretende asegurar el bienestar de los animales, la continuidad de la actividad ganadera en aquellas zonas en las que los incendios han provocado daños y evitar situaciones de desabastecimiento.

Entre las actuaciones previstas se incluye la adquisición, suministro, transporte, distribución y entrega de alimentos y agua, así como de cuantos medios auxiliares resulten necesarios para garantizar la adecuada atención de los animales.