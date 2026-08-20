Más bomberos forestales para luchar contra el fuego en Zamora: La Junta invierte 5 millones de euros en su contratación

Cuatro nuevas cuadrillas terrestres se incorporarán al operativo de prevención y extinción de incendios forestales en la provincia de Zamora. La contratación de más profesionales a través de la empresa pública Tragsa ha sido autorizada este jueves por el Consejo de Gobierno de la Junta y la inversión prevista es de 5 millones de euros.

Las nuevas cuadrillas permitirán reforzar el operativo de incendios forestales y, hasta abril de 2028, desarrollarán durante todo el año trabajos de prevención, restauración y conservación de los montes, además de intervenir en la extinción de incendios forestales cuando sea necesario.

El primero de los encargos de contratación, con una inversión de 1,25 millones de euros, permitirá disponer de una cuadrilla terrestre que actuará en la comarca forestal de la Alta Sanabria, más en concreto, en el ámbito del Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto y en los montes de utilidad pública de los términos municipales de San Justo, Trefacio, Galende y Cobreros.

El segundo, también en la provincia de Zamora, aunque en este caso centrado en la comarca forestal de Aliste, supondrá una inversión de 1,25 millones de euros y la cuadrilla terrestre se dedicará a realizar trabajos en dos terrenos gestionados por el Gobierno autonómico en diferentes espacios del Parque Natural Arribes del Duero y en los montes de utilidad pública de los municipios de Fonfría, Figueruela de Arriba, Mahíde, Rabanales, Rábano de Aliste, Samir de los Caños, San Vitero, San Vicente de la Cabeza, Alcañices, Trabazos, Viñas, Pino de Oro y Villalcampo.

La tercera cuadrilla terrestre, cuya contratación será financiada con 1,25 millones de euros, actuará en los montes de utilidad pública de la comarca forestal zamorana de la Baja Sanabria, más en concreto en los de los municipios de Puebla de Sanabria, Robledo-Cervantes y Requejo.

La cuarta cuadrilla intervendrá en los montes de los términos municipales de Porto de Sanabria, Pías y Hermisende, pertenecientes a la comarca forestal del Alto y Bajo Sanabria y para su contratación la Junta desembolsará 1,25 millones de euros.

Refuerzo

Cada una de las cuadrillas estará integrada por siete bomberos forestales, con un jefe de cuadrilla y seis peones especialistas, y ejecutará actuaciones de prevención y restauración forestal, como desbroces, clareos, podas y limpieza de márgenes de caminos, además de trabajos de mantenimiento y mejora de infraestructuras del medio natural, entre ellos la adecuación de pistas forestales, instalación de pasos de agua, construcción de badenes, apertura y mantenimiento de áreas cortafuegos y retirada de cerramientos deteriorados y otros elementos en desuso. Estos medios permanecerán igualmente disponibles para intervenir en la extinción de incendios forestales cuando las circunstancias lo requieran.

Al final de este año se alcanzará la cifra de 71 cuadrillas terrestres incorporadas a Tragsa y, por tanto, integradas en un operativo de carácter público, que será del 100% en el año 2028.

La Junta continúa así avanzando en el refuerzo y consolidación del operativo Infocal mediante medios estables que desarrollan una labor preventiva durante todo el año, contribuyendo a mejorar el estado de los montes y a aumentar la capacidad de respuesta frente a los incendios forestales.