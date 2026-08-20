Benegiles libra un emocionante torneo medieval a orillas del río

Varios caballeros han librado este jueves un vibrante torneo medieval en Benegiles, en el que demostraron su valentía y pundonor ante un público entregado.

El espectáculo, organizado por primera vez con motivo de las fiestas de agosto en la localidad y ofrecido por el Club Hípico Zamora, suscitó el interés de numerosos vecinos y curiosos dispuestos a disfrutar de un viaje al pasado durante la recreación de las justas medievales.

Acompañados por sus lacayos, los caballeros midieron sus fuerzas a caballo en un torneo en el que implicaron activamente a los espectadores. Y es que, cada caballero, ataviado con ropajes de cuatro colores distintos, fue apoyado por una parte del público que siguió de cerca el torneo medieval y que insufló ánimos a su elegido para que se proclamara vencedor del combate, que se desarrolló en un espacio verde recuperado por el Ayuntamiento de Benegiles junto al río.

La experiencia y la destreza de los jinetes del Club Hípico Zamora quedó patente en el espectáculo, ya que tuvieron que superar diversas pruebas a caballo para imponerse en las justas, durante las que contagiaron su espíritu de lucha y su pundonor a los asistentes.

Disfraces

Para ambientar aún más el torneo, algunos espectadores acudieron ataviados con trajes que evocaban la época medieval, caracterización que les permitió disfrutar aún más de una inmersión en el pasado.

El alcalde de Benegiles, Valeriano Martín, destacó que la idea de organizar el concurso de disfraces paralelo al torneo medieval surgió para hacer más participativo e interactivo un espectáculo novedoso y que, por primera vez, se incluye en el programa festivo.

En este punto, destacó la implicación y colaboración de los vecinos en los diferentes actos organizados, después de la disolución de la asociación cultural. Esta unión ha permitido a los habitantes de Benegiles disfrutar en los últimos días de diferentes eventos como una ginkana, un bingo o el concurso culinario “Master Chef”.

Ya el sábado, 22 de agosto, la localidad vibrará con el festival “Benegilrock”, que se celebrará en el salón multiusos a partir de las 19.00 horas y en el que actuarán los grupos Drokan, Paraíso Terrenal y Atropos. Las fiestas serán clausuradas el domingo 23 de agosto con una prueba deportiva de motocross.