Aprobadas tres nuevas ayudas para autónomos afectados por el incendio forestal de Fermoselle

Tres autónomos, dos de Fermoselle y uno de Muga, recibirán una ayuda directa de 5.500 euros para compensar las pérdidas provocadas en sus negocios por el incendio forestal que ha afectado a varios pueblos de la comarca de Sayago.

La consejería de Economía y Hacienda de la Junta ha informado favorablemente este jueves la aprobación de ayudas para 30 solicitantes, tres en Zamora y 27 en Ávila, de la convocatoria urgente de 5.500 euros por beneficiario destinadas a autónomos y pymes en las localidades afectadas por los incendios forestales de este verano.

Con la aprobación de este segundo bloque de ayudas, hasta la fecha se han atendido 50 solicitudes de autónomos y pymes por valor de 275.000 euros, tras la aprobación en el Consejo de Gobierno extraordinario de la semana pasada de 20 ayudas por valor de 110.000 euros (18 en Ávila y 2 en Zamora).

Estas ayudas están destinadas a reforzar la liquidez y solvencia de los autónomos y las empresas para que puedan mantener su actividad y el empleo en la zona, con el objetivo de proteger el tejido productivo y recuperar progresivamente la actividad económica.

Con estas subvenciones se compensa en un plazo muy breve a las empresas que han sufrido daños directos por el fuego, lo que les impide desarrollar con normalidad su actividad, así como a aquellas que están teniendo un impacto negativo en su facturación por la disminución en la afluencia de turistas. Se trata de una medida de carácter no reembolsable y concesión inmediata.

La Junta ha habilitado la cuenta de correo electrónico infoempresas.incendios@jcyl.es y el teléfono 012 para atender consultas relacionadas con la convocatoria de ayudas que tienen como objetivo incentivar la recuperación económica en las zonas afectadas por los incendios.