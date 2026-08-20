Un alistano dona a Miranda do Douro un mapa de 1778: esta es su historia

El Concelho de Miranda do Douro, cuya Cámara Municipal preside la alcaldesa Helena Barril, cuenta con un nuevo e histórico mapa de Portugal, con 248 años de antigüedad, donado por el profesor universitario y fotógrafo residente en Francia Jesús del Río, un alistano originario de Alcañices que ha recorrido medio mundo dejando muestra de su solidaridad, carisma y humanidad. Ha trabajado en la Universidad de Salamanca y en las de Averupa Toplulugu Arastirma ve Uygulama Merkezi de Ankara (Turquía), Exeter (Inglaterra) y Bolonia (Italia).

Jesús del Río, acompañado de su buen amigo y paisano Daniel Ferreira, viajó a tierras lusas donde ofreció un importante documento cartográfico e histórico a Helena Barril, ya que se trata del "Mapa General del Reyno de Portugal" elaborado por el geógrafo español Tomás López y publicado en el año 1778. Esta versión fragmentada en hojas solía incluirse en las reimpresiones posteriores de su Atlas Geográfico de España, publicado por sus hijos en 1804 y 1809. Un documento apenas conocido en el país vecino pues se hizo en y para España. Llegado el momento será expuesto para disfrute y conocimiento de los vecinos portugueses interesados en acercarse más a su historia.

Mapa General del Reyno de Portugal del S. XVIII / Chany Sebastián

Se trata de un magnífico mapa que está compuesto por varias hojas en las que se representa el territorio portugués y presenta además con gran detalle todas las provincias, corregimientos, oidorías, proveedorías, concelhos y coutos, constituyendo un relevante testimonio de la organización administrativa de Portugal en el siglo XVIII.

La donación al Concelho de Miranda do Douro, manifiesta Helena Barril, “representa un gesto de gran significado histórico y cultural, permitiendo preservar y valorizar un documento con casi 250 años de historia y que constituye también una interesante fuente para el conocimiento de nuestro territorio y de sus comunidades en el siglo XVIII”.

El "Mapa General del Reyno de Portugal" está dedicado a Don Pedro Rodríguez Campomanes, "caballero de la distinguida Orden de Carlos III, del Consejo y Cámara de Su Majestad Director de la Real Academia de la Historia”.

En los márgenes izquierdos se aprecian los textos explicativos y el gran cartucho o cartela señorial con la dedicatoria oficial: "Realizado por Don Tomás López geógrafo de los Dominios de Su Majestad de las Reales Academias de la Historia de San Fernando, de la de Buenas Letras de Sevilla y de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País: Madrid 1778".

Mapa General del Reyno de Portugal del S. XVIII / Chany Sebastián

Tomás López de Vargas Machuca (1730-1802), autor del “Moa del Reyno de Portugal” fue uno de los más ilustres geógrafos españoles del siglo XVIII, siendo como cartógrafo real el principal impulsor de la cartografía detallada en España durante la Ilustración.

Jesús del Río: el alistano viajero

Jesús del Río Luelmo es un alistano nacido en 1968 en Alcañices, un zamorano por el mundo que tras haber vivido y trabajado en países tan diferentes como Inglaterra, Turquía e Italia, desde 1997 reside en Francia. Allí dedicó una larga etapa de su vida a la docencia en París como profesor de Ciencias Políticas Internacionales (está especializado en Oriente Medio).

En 2010 decidió dar un giro a su vida para dedicarse a una de sus grandes pasiones, la faceta de fotógrafo profesional, y aunque fijó su residencia en La Provenza (Francia) nunca olvida y visita siempre que puede a sus amadas tierras de Aliste y Tras os Montes.

Como fotógrafo ha desarrollado su labor en lugares tan dispares como España, Escocia, Inglaterra, Portugal, Brasil, Italia, Bosnia, Turquía, Francia y Bélgica, además de haber sido fotógrafo en la guerra de Los Balcanes y en la de Ucrania, en cuyos inicios rescató y trasladó a una familia ucraniana para reencontrarse con su hija en Zamora.

Es Jesús del Río profeta en su tierra y allí donde la vida le lleva se ha convertido en uno de los grandes embajadores de La Raya de España y Portugal.