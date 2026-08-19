Villanueva del Campo "ruega" a sus vecinos que no reciclen ante el "colapso" de la recogida de contenedores
El Ayuntamiento asegura que desde hace 15 días reclama el vaciado de los recipientes de envases y de papel sin que hasta la fecha se haya atendido su petición
Las deficiencias del servicio, en una época del año en la que la población del pueblo se duplica, provoca que por el viento los residuos acaben depositados en las calles
Ante el "colapso" en la recogida de los contenedores de reciclaje de envases y papel, el Ayuntamiento de Villanueva del Campo se ha visto obligado a “rogar” a los vecinos que no depositen más residuos para evitar que, con el viento, acaben esparcidos por las calles del pueblo.
El Ayuntamiento ha realizado esta petición a los vecinos después de no obtener una respuesta a las continuas reclamaciones que realiza desde hace 15 días para que se proceda a la recogida urgente de unos “contenedores repletos”.
El consistorio denuncia públicamente la precaria situación de los pueblos zamoranos respecto a la recogida de reciclados, envases y papel, servicio que depende de la Diputación Provincial. En el caso de Villanueva del Campo, desde hace días, los envases de agua, latas o briks están “rodando por las calles llevados por el aire porque están a pie de contenedor”. Por este motivo, el Ayuntamiento ha solicitado colaboración a los vecinos para que “mantengan en sus casas los envases reciclables hasta que puedan ser depositados en el interior de los contenedores”.
Residentes
A estas alturas del verano, la población de Villanueva del Campo se duplica, al pasar de 736 residentes del último censo a más de 1.400 personas, que no disponen de unos servicios públicos acordes a las necesidades del pueblo.
De hecho, en la mañana de este miércoles, más de una decena de vecinos han trasladado al Ayuntamiento sus quejas por el deficiente servicio de recogida de los contenedores de reciclaje, aunque el problema no puede atribuirse a una “dejación” de la gestión municipal.
Por otra parte, el alcalde, Felipe Blanco, recuerda que las deficiencias en el servicio ya fueron informadas a finales de mayo, cuando también exigió medidas preventivas, más contenedores y el aumento de la frecuencia de la recogida, pero su reclamación “no ha surtido efecto”.
En este punto, subraya que “no tengo criterios para definir cuantos medios y recursos económicos hay que poner encima de la mesa para evitar estos colapsos, pero me atrevería a decir que son inferiores a los que se emplean en campañas publicitarias para fermentar la atracción y turismo para la provincia”.
A pesar de esta situación, el alcalde confía en que las “políticas de apoyo al medio rural algún día pisen la tierra y se conviertan en palancas reales y eficaces para hacer más viable el mantenimiento de población la creación de economía y, en definitiva, un medio rural sostenible y de futuro”.
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