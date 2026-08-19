Esta es la tradición que recupera Fonfría tras 44 años

Fonfría de Aliste inicia este miércoles las fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena con un amplio, variado y magnífico programa de actos que, organizado por la Asociación Cultural “La Magarza”, con el apoyo del Ayuntamiento y de los vecinos, ofrece diversidad de alternativas para todos los gustos y edades.

La peña “Sonámbulos Fronfiejos” será la encargada de dar a las 12 de la mañana el pistoletazo de salida a los festejos con el pregón de “La Magdalena 2026”. A las 13.00 horas, todos a cocinar arroz con el tercer encuentro de peñas para la comida de hermandad que tendrá luego lugar en la Plaza Mayor, con bailobingo al terminar. Habrá tardeo con un concurso de disfraces y la primera verbena popular de las fiestas contará con la actuación de la orquesta Expresión de Zamora.

Las peñas de Fonfría son parte imprescindible de los festejos y hay un total de diez: “El Atracón”, “El Chariz”, “El Rincón”, “El Sierru”, “La Higuera”, “Las Madreñas”, “Los Retales”, “Quinta Moventera”, "Sonámbulos Fonfriegos” y “Tras la Sierra”.

La Plaza Mayor acogerá el jueves 20 a las 11 de la mañana la exposición al aire libre “Imagen = A Iguales” a cargo de Fademur, para finalizar la mañana con el vermut con tapas. Los niños tendrán su cita a las 18.30 horas con los hinchables en La Castañal. Para las 21.30 horas está programado uno de los actos principales de los festejos con la tradicional degustación gastronómica de hamburguesas de la Indicación Geográfica Protegida Ternera de Aliste en la Plaza Mayor. La orquesta Media Luna amenizará los bailes nocturnos con bingo en el descanso.

Día grande el viernes 21 con misa castellana y procesión a las 13.00 horas en honor a la patrona, Santa María Magdalena. La charanga Los de Casa amenizará el baile vermut. El Centro Cívico acogerá a la 18.00 horas la representación de la comedia “¿Te quedas a cenar?”, del grupo de teatro “La Tijera”. Habrá tardeo con la escuela de magia y para finalizar verbena popular con la actuación de la orquesta Malibú Show, con bingo en el descanso. A altas horas de la madrugada, alborada con Manaita con aguardiente y pastas para todos.

El sábado 22 se venerará con misa y procesión a San Antonio acompañados por el coro San Félix de El Perdigón, y luego habrá baile vermut con Manaita Rumbera. A las 19.00 horas regresará una de las tradiciones perdidas de las fiestas durante muchos años: suelta de tres vaquillas de la ganadería de José Luis Mayoral en La Era y exhibición de aficionados recordadores, amenizada por Manaita y barra con pinchos morunos. La última vez que hubo vaquillas fue en 1982. La Plaza Mayor acogerá a las 22.30 la actuación de Miguel y Cacia, para finalizar con la animación disco móvil La Timba.

Como prólogo a las fiestas se visionó el documental "Trashumantes de Aliste” de Carlos Blanco, se disfrutó del eclipse de sol en “Los Aguilones” y hubo ruta de senderismo.