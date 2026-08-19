Torres de Carrizal suma un parque infantil a su gestión municipal

La inauguración del nuevo parque infantil será una de las principales novedades de la Semana Cultural de Torres de Carrizal, pero también una muestra de la línea de trabajo que el Ayuntamiento ha desarrollado durante estos tres años de mandato de Izquierda Unida. El alcalde, Carlos Nieto, quiere poner en valor una gestión municipal que tiene como principal objetivo "asentar población" y facilitar que nuevas familias puedan instalarse en el municipio.

El nuevo espacio infantil será inaugurado el sábado 29 de agosto, a las 18.00 horas, en un evento solidario junto a la asociación Corriendo con el Corazón por Hugo, la actuación de Pumuki y una merienda para todos. La iniciativa nace de la colaboración que Torres de Carrizal mantiene con esta asociación y, según explica el regidor, existe la intención de que el parque pueda llevar el nombre de Hugo Varas Boizas, el pequeño que falleció por una enfermedad rara.

Nieto destaca otras actuaciones desarrolladas durante el mandato como las mejoras en el colegio, el consultorio médico, la cubierta del centro multiusos y de las redes de abastecimiento, además del hormigonado de calles.

La planificación municipal contempla actuaciones para el asentamiento de población. El Ayuntamiento tiene previsto iniciar próximamente la rehabilitación de las conocidas como Casas de los Maestros, gracias a una subvención de Rehabitare concedida por la Junta de Castilla y León. A ello se suman las seis viviendas industrializadas asignadas a Torres dentro de un convenio con la Administración autonómica. El Consistorio ya dispone del espacio y ha reservado 41.000 euros para urbanizar la calle donde se ubicarán.

"Nuestra mayor prioridad es asentar población y facilitarle la tarea a nuevas parejas que se quieren instalar en el pueblo", afirma el alcalde, que considera necesario adelantarse a las oportunidades que puedan llegar del entorno.

Destaca Nieto, además, el agradecimiento a la buena sintonía con Diputación Provincial que permite sacar adelante mejoras en los servicios municipales.

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La Semana Cultural, que se desarrollará del 21 al 30 de agosto, se integra así en una programación que también refleja la participación de la Asociación Cultural La Gavia y de los jóvenes del municipio, junto a propuestas deportivas, culturales, infantiles y festivas.