La religiosa sesnandina que dejó la Sierra de la Culebra para abrir escuelas en América

Un emotivo y merecido homenaje a una de sus hijas más ilustres, sor Beatriz Blanco, ha abierto la semana cultural de Sesnández de Tábara. La localidad ha celebrado los 100 años de la religiosa, que pasó cuatro décadas de su vida desarrollando misiones humanitarias, evangelizadoras y educativas en América Latina, siendo la fundadora de varias escuelas en Chile. Todo un ejemplo de sencillez, altruismo y sacrificio ayudando a los más necesitados y desprotegidos allí donde la vida le llevó.

Beatriz nació en Sesnández de Tábara, hija de Baltasar e Isabel, en marzo de 1926. Desde muy pequeña se fue a vivir con su tío don Pablo Blanco, sacerdote, que por entonces atendía los pueblos zamoranos de Robledo y Sagallos, en La Carballeda, no muy distantes de Sesnández y también en la Sierra de la Culebra. Con 12 años volvió al pueblo y siguió aprendiendo en la escuela y ayudando en las tareas de casa a la familia.

Varios de sus hermanos fueron al seminario desde muy pequeños. Al carecer de recursos, eran los frailes quienes ofrecían la posibilidad de poder salir del pueblo. Solo continuó su hermano Pedro, agustino en Salamanca; mientras su hermana Emilia fue la que se quedó en el pueblo.

Sor Beatriz con su hermano Pedro / Chany Sebastián

A los 18 años y habiendo conocido a algunas jóvenes del pueblo, poco mayores que ella, que ya eran religiosas; quiso seguir también ella esa vocación que se venía fraguando en su interior y en el verano de 1944 ingresó en la Congregación de Hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón de Jesús. Recaló en Fuente del Maestre (Badajoz) donde estuvo el tiempo de prueba y de noviciado, al final del cual, en abril de 1947, hizo la profesión religiosa. En septiembre de 1949 fue trasladada a Madrid al colegio que las Hermanas tenían, y siguen teniendo, en Villaverde Alto, donde estuvo durante dos años dando clase a niños pequeños (párvulos se decía entonces) y con otras tareas en la comunidad.

En 1951 sor Beatriz es destinada a América Latina junto con otras tres hermanas con el fin de fundar un colegio en Los Muermos, un pueblo al sur de Chile. Esta decisión no le cayó muy bien y le costó mucho superar el trance porque, según ella misma dice: “Creía yo que iba al fin del mundo y que no volvería ya más a España”. Pero haciendo de tripas corazón, a finales de diciembre de ese año salió en barco del puerto de Cádiz rumbo a Chile.

Antes de embarcarse en un viaje tan largo, Beatriz pudo venir al pueblo a despedirse de sus padres y de su familia. Estuvo pocos días en casa: “Estábamos la familia en la cocina, ya oscurecido, rezando el rosario, como era costumbre, unos sentados a un lado (en una banquilla) y otros al otro lado (en el “escaño”), la lumbre de por medio en la chimenea con una sartén haciendo algo de cena. Yo de pie, entre las piernas de otro hermano que lo amparaba con las manos. Beatriz estaba sentada justamente en frente, al otro lado, y en un momento me hizo ademán con los brazos para que fuera con ella. Yo, ni corto ni perezoso, me desprendí del otro y salí como un lebrel, tropezando con la sartén y arramando todo”, recuerda uno de sus familiares.

A finales de enero de 1952 llegan las hermanas a Chile. Beatriz solo estuvo en Los Muermos un mes y se trasladó a Maullín, pueblo no muy lejano del anterior, donde ya había una comunidad de hermanas que habían ido pocos años antes. Fue aquí donde, en abril de 1953, hizo la profesión perpetua y siguió hasta 1960. Este año hubo en aquella zona un gran terremoto que dejó todo “patas arriba”. Las hermanas fueron acogidas por los jesuitas en Puerto Mont, ciudad donde tenían ellos un colegio, y allí estuvo Beatriz dando clases unos años. De allí pasó a Río Negro, donde pocos años antes se había instalado una comunidad de hermanas.

En 1968 fue destinada a la capital, Santiago de Chile, para abrir un colegio de párvulos con otras hermanas, ella como superiora. Ese año, en verano, vino por primera vez a España para asistir a un Capítulo General de la Congregación; estuvo en Sesnández un mes y volvió para Chile, a Santiago.

Hacia el año 1971 se trasladó otra vez a Río Negro. Allí, en 1972, celebró las bodas de plata de la primera profesión. De este día guarda un vivo recuerdo porque participó todo el pueblo en el evento. Fue en Río Negro donde más años estuvo de su estancia en Chile. En 1975 hizo otro viaje a España, ida y vuelta. En 1981 vino por última vez y ya para quedarse, quizás por motivos médicos.

Se instaló en la comunidad del Colegio Sagrada Familia en Madrid. Del año 1983 al 1986 estuvo de superiora en Salamanca, en la Residencia Universitaria que tenían. De Salamanca volvió a Madrid, encargándose de varios oficios en la comunidad, sobre todo de atender el teléfono y a la gente en la portería. En esa casa celebró las bodas de oro de religiosa el año 1997. En 2016 pasó a la comunidad del Colegio Sagrada Familia y allí, en 2022, celebró las bodas de diamante.

Y ahora, sor Beatriz cumple cien años dando gracias a Dios porque, a parte de algún achaque físico, la mente y la memoria siguen en activo: "¡Gracias a Dios!". Ella no se olvida de Sesnández, ni Sesnández de ella.

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