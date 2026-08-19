Quejas por la "desastrosa" situación de los contenedores de reciclaje en los pueblos de Zamora

"Un verano más, la recogida de contenedores de reciclaje en los pueblos de nuestra provincia está resultando un desastre por la falta de medios suficientes para llegar a estos. Es algo que no se viene reduciendo únicamente a los días en los que los pueblos celebran sus fiestas, y por tanto, acogen a una cantidad de vecinos y visitantes mucho mayor de la normal, sino que se extiende a todos los meses del verano".

Así lo denuncia Zamora Decide, apuntando que desde la Diputación se remiten correos electrónicos a los ayuntamientos dando instrucciones sobre la forma de proceder ante el servicio de reciclaje, especialmente con instrucciones para dar avisos de la necesidad de realizar recogidas, "pero esta no es la solución real al problema, pues lo que se constata un año más es la falta de un refuerzo adecuado en los medios personales y materiales para que en los meses del verano se realice un servicio proporcionado a la situación".

La consecuencia de todo esto son contenedores "totalmente repletos de papel, envases o vidrio, y todo el entorno de estos lleno de residuos, porque los vecinos, al ver que no entra en estos lo que pretenden depositar, dejan todo alrededor de los contenedores, con lo que finalmente los envases, cartones, etc. acaban tirados por los alrededores e incluso en días de tormenta esos envases o papeles acaban desperdigados por toda la calle en la que se encuentran los contenedores".

Zamora Decide cuestiona que "los vecinos acaban echando la culpa a los alcaldes, cuando en realidad quien tiene asumida esta competencia es la Diputación. Por esto, un año más, pedimos a la Diputación un refuerzo en este servicio para los meses de verano, para así evitar la situación a la que se enfrentan los pueblos de la provincia verano tras verano sin que se tomen medidas para al menos paliar este problema".