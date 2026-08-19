Un pueblo de la Alta Sanabria alza la voz contra la mala calidad del teléfono e Internet: "Gente que quería teletrabajar se tiene que marchar"

La Junta Vecinal de Montes Vecinales en Mano Común de Castrelos expresa el "malestar de muchos de los vecinos de la localidad de Castrelos de Hermisende por la baja calidad de los servicios de telefonía e internet (voz y datos) que prestan las distintas compañías de comunicaciones".

Apuntan en un escrito dirigido al Ayuntamiento de Hermisende que "desde el inicio del verano se constata un empeoramiento en el acceso a los servicios de datos de Internet en todas las compañías en general", situación que ha obligado a varias personas que se habían desplazado a la localidad para teletrabajar a volver a sus lugares de origen por la imposibilidad de poder hacerlo. Todo un problema para los pequeños pueblos, necesitados precisamente de vecinos.

Una realidad que afecta a muchos pueblos, como es el caso de Castrelos, donde "no existe otro tipo de conexión para acceder a los servicios de internet, por lo que entendemos que debería ser prioritario que desde las Instituciones públicas se les exija a estas empresas de telecomunicaciones una mayor calidad en la prestación de los servicios sin que se dé por válida la argumentación que utilizan a menudo de que se debe al aumento de población en estas fechas"

Este argumento, denuncia la Junta Vecinal de Montes Vecinales en Mano Común , "nos condena sistemáticamente a que no aumente la población debido a un servicio deficiente que impide que los vecinos puedan desarrollar sus actividades". Pero es que además, el resto del año el servicio sigue siendo "poco eficiente, con innumerables interrupciones y baja velocidad en la descarga y subida de datos".

La que se ha transmitido por escrito al Ayuntamiento de Hermisende, sabiendo que esto también ocurre en los otros anejos del mismo y parta que se traslade el problema a la Subdelegación del Gobierno y Diputación de Zamora, Junta de Castilla y León (Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital), Procurador del Común y Cortes de Castilla y León.

"Somos conscientes de que ninguna de estas Instituciones va a solucionar nada, pero al menos que conste el descontento de los ciudadanos de las zonas rurales. Puede que algún político, cuando lea esto, cierre la boca mentirosa durante breve tiempo y nos deje descansar un poquito de promesas hechas a ciudadanos, piensan ellos, imbéciles. Mientras tanto, seguiremos esperando a ver si en 2050 todas las localidades de las zonas rurales estamos conectadas al fin por fibra óptica".