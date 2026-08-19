Proyección en Fariza del documental "Ladrones de fuego"
Francisco José Vaquero Robustillo reflexiona sobre los incendios forestales, el abandono del medio rural y la pérdida de la gestión tradicional del monte
El director y afectados participarán en un coloquio tras la proyección, este sábado 22 de agosto a las 21.30 horas
I. G.
Fariza acoge este sábado la proyección de "Ladrones de fuego", una película documental dirigida por Francisco José Vaquero Robustillo y producida por Metáfora Visual que reflexiona sobre los incendios forestales, el abandono del medio rural y la pérdida de la gestión tradicional del monte.
Con el destructivo incendio de Fermoselle, del pasado 29 de julio, muy presente en la comarca de Sayago, llega este documental donde estará presenta el director y personas afectadas para abrir un debate posterior. La proyección será el sábado 22 de agosto, a las 21.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento de Fariza.
Tras Ganado o desierto y Vidas irrenovables, Francisco José Vaquero Robustillo en Ladrones de fuego (85 minutos) da voz a las personas y los colectivos implicados en los incendios forestales, recordando cómo durante miles de años, las personas del campo lo usaron para moldear el paisaje, cuidar los montes y proteger sus pueblos.
"Hoy en día, las trabas burocráticas y el abandono institucional les han arrebatado esa herramienta ancestral. Sin fuego controlado, sin manos que gestionen el territorio, el monte arde como nunca antes: incendios de una magnitud sin precedentes que arrasan ecosistemas, hogares y vidas" se apunta en la presentación del documental. Una obra que invita a reflexionar sobre el modelo de gestión forestal, el futuro de los pueblos y la responsabilidad de las administraciones públicas.
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