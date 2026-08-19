Alcañices rinde homenaje a Verónica Fernández Anta: la nieta del ilustre “Rey de Alcorcillo”

"Por su colaboración y fomento de la cultura en nuestra Villa y siempre de forma desinteresada". Ese es el principal motivo por el que el Ayuntamiento de Alcañices ha rendido un emotivo homenaje a Verónica Fernández Anta, la nieta del ilustre “Rey de Alcorcillo”. Un reconocimiento al que se han sumado, agradecidos, sus paisanos alcañizanos.

Verónica Fernández Anta nació el 9 de marzo de 1976. Alistana de pura cepa, fiel y orgullosa de sus orígenes, siempre ha sido una persona muy vinculada a su pueblo, a la gente, a las tradiciones y una de las mayores impulsoras de la participación en cualquier evento que se precie.

Una vez terminada su formación académica en Zamora, Verónica volvió al pueblo a trabajar en el negocio familiar que sus emprendedores padres habían montado cuando vinieron de Suiza: primero una frutería, que pasó a convertirse posteriormente en el Bazar Paulino, a la vez que poníam en marcha el Servicio Funerario Aliste S.L. “Nuestra Señora del Pilar”, con velatorios en Alcañices, San Vitero, Trabazos, Nuez, Fonfría, San Vicente de la Cabeza, Rabanales, Mahide y Pobladura.

La joven Verónica sabía que en casa el trabajo no le iba a faltar y que sería de gran ayuda para sus padres. Su hermano Roberto también se unió a la empresa familiar, de ahí que los progenitores fueran ampliando sus negocios, pues el relevo generacional estaba asegurado.

Verónica pronto conoció al amor de su vida en tierras alistanas: José Antonio Alonso Pérez, conocido cariñosamente como “Pistolo”, hijo del molinero de Fonfría de Aliste, con el que se casó el 30 de agosto de 1997. El joven matrimonio formó una ejemplar familia que dio como fruto dos hijos, Paula y Héctor Alonso Fernández. Cuando estos rapacicos ya se valían por sí mismos es cuando Verónica empezó a tener más tiempo para poner en práctica su actividad artística y de ocio, que le valía además para evadirse de posibles malos tragos que trágicos accidentes o muertes repentinas le pudieran dar, propias del trabajo de la funeraria que ha regentado durante décadas su familia.

Verónica y Pistolo en una fiesta familiar reciente / Chany Sebastián

Cabe recordar que la pasión artística a Verónica le viene de su abuelo paterno, Paulino “el Rey”, que de joven y en su pueblo de Alcorcillo, elegía los papeles más largos y complicados de representar. Casi desde principios del presente siglo Verónica comenzó a realizar distintas actividades relacionadas con el mundo de las artes escénicas.

Ella fue una de las impulsoras y fundadoras de la compañía teatral “Los de la Villa”. Desde entonces ha participado en todas y cada una de las obras representadas, unas veinte, y en todas ellas ha desempeñado el papel protagonista, dadas sus altas dotes de interpretación, habilidades técnicas, empatía con el público y buena memoria para retener los largos papeles que interpreta.

En algunas de esas representaciones teatrales se ha visto sobre el escenario la familia completa: Pistolo (su marido), Paula y Héctor (hijos) y la propia Verónica. Esa veintena de obras vienen representándose ininterrumpidamente cada 16 de agosto y es uno de los platos fuertes de las fiestas patronales de Nuestra Señora la Virgen de la Asunción y San Roque.

También ha participado ella en varios de los tradicionales Autos de los Reyes Magos de Alcañices del 6 de enero representando el desgarrador papel de Nieves, una madre vestida de riguroso negro a la que los soldados romanos le arrebatan su bebé de los brazos para descuartizarlo delante de ella. Una representación que hace llorar dado lo trágico de la escena.

Verónica en el papel de Nieves / Chany Sebastián

Fue ella también la fundadora de la “Peña el Cuete, si no lo sabes echar pa´que te metes”, compuesta en sus inicios por varios matrimonios con sus hijos, que durante la semana de fiestas de la Virgen de la Asunción y San Roque nconvivían juntos en buena armonía. Este mismo mes de agosto organizó la fiesta de los quintos alistanos nacidos hace ahora 50 años.

En época de carnavales y por unos días perdía el miedo al ridículo y se disfrazaba de personajes varios, la gran mayoría sacados de su imaginación y confeccionados con sus propias manos. En sus inicios toda la familia participaba, Pistolo, Paula, Héctor y ella misma, junto a varios amigos se disfrazaban para animar las calles en los desfiles o las frías noches de febrero, incluso participando en concursos de carnaval de otras localidades y que más de una vez ganaron. Poco después es cuando puso en marcha las parodias de carnaval, en la que se realizaban distintos sketches relacionados con la actualidad nacional e internacional del momento.

Imagen de una representación teatral en la que participaba Verónica / Chany Sebastián

El alcalde alcañizano, David Carrión Galhardo, agradeció públicamente la disposición y el esfuerzo de Veronica Fernández Anta. "una alcañizana muy colaboradora con su pueblo", destacando la importancia que tiene para la localidad "contar con personas dispuestas a colaborar en proyectos e iniciativas que enriquecen la vida social y cultural de la localidad".