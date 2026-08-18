El supuesto robo de un patinete, detonante de la multitudinaria pelea en Belver de los Montes que dejó tres heridos

Dos personas, una madre y un hijo, fueron detenidas en la madrugada del sábado al domingo por un presunto delito de lesiones tras una pelea multitudinaria registrada durante las fiestas de San Roque en Belver de los Montes y que se saldó con tres heridos. Los dos detenidos por amenazar con una navaja y, presuntamente, agredir con palos a tres jóvenes que descienden del pueblo prestaron declaración en el juzgado, que decretó su puesta en libertad con cargos.

Los heridos, uno de ellos de carácter leve, precisaron asistencia sanitaria en el Hospital Virgen de la Concha de la capital al que fueron trasladados, aunque al poco tiempo de ser atendidos recibieron el alta y su estado no reviste gravedad.

Al parecer, según ha podido confirmar este diario, el detonante de la multitudinaria pelea fue el presunto robo de un patinete eléctrico al joven que fue detenido junto a su madre tras el incidente, y que forman parte de una familia que fijó su residencia hace unos años en Belver de los Montes.

En la noche del jueves al viernes, supuestamente, el joven acusó a los miembros de una peña del robo del patinete y decidió "tomarse la justicia por su mano". Así, según testimonios recabados por este diario, el joven accedió al local de la peña y, además de provocar importantes destrozos, presuntamente se apropió de bebidas que los miembros del colectivo almacenaban en su interior, lo que motivó que la Guardia Civil se personara en el pueblo para investigar lo ocurrido.

Ya en la madrugada del sábado al domingo, el joven "conflictivo" amenazó con una navaja de grandes dimensiones a varios miembros de la peña, a los que posteriormente habría agredido con un palo. En la "riña multitudinaria" también fue detenida la madre del joven por, supuestamente, amenazar a varios vecinos del pueblo.

La intervención de los agentes de la Guardia Civil evitó que personas que se encontraban en el pueblo disfrutando de la fiestas se dirigieran a la vivienda en la que reside la familia a la que pertenecen los dos detenidos, "cansadas" de su "actitud amenazante" y de otros problemas de convivencia.

El incidente ha generado preocupación y malestar en el pueblo, aunque el alcalde, Óscar Marzo, confirmó que no es el primero que protagonizan algunos miembros de la familia. En este punto, reconoció que, desde hace tiempo, "intimidan" a los vecinos con un perro, lo que ha provocado que muchos hayan decidido no aproximarse a la vivienda en la que reside la familia.

El alcalde también confirmó que "no hacen caso a nadie porque no tienen nada que perder" y que la Guardia Civil conoce desde hace siete años los problemas de convivencia que generan algunos integrantes de la familia en el pueblo. Por último, subrayó que los vecinos "están cansados", de ahí su "reacción" tras la pelea del pasado fin de semana de intentar "tomarse la justicia por su mano".