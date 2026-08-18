El periodista y escritor Paulino Guerra presenta en Fermoselle "Historias tristes de Colomba"

Paulino Guerra Bartolomé, periodista y escritor fermosellano, presenta en su pueblo el libro "Historias tristes de Colomba", acompañado de José Manuel Pilo, alcalde de Fermoselle, los editores Antonio J. Huerga y Charo Fierro, y el periodista y escritor fermosellano Antonio Robles.

Será este miércoles 19 de agosto, a las 19:00 horas, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fermoselle. La obra se adentra en la memoria de los pueblos de Sayago y en esa España rural marcada por la emigración, la despoblación y el paso del tiempo. A través de personajes, recuerdos, costumbres, historias y paisajes, Paulino Guerra construye la memoria de una forma de vida que, aunque en muchos lugares se desvanece, permanece en quienes la vivieron y en quienes todavía conservan sus relatos.

Colomba no existe físicamente, pero en sus páginas se convierte en muchos de nuestros pueblos: en sus casas cerradas, sus calles, sus campos, sus historias de familia, sus tradiciones y también en el recuerdo de quienes tuvieron que marcharse para construir su futuro lejos de aquí.

Una obra que mezcla memoria, emoción, humor, crudeza y tradición oral para rendir homenaje a una generación que trabajó, emigró y luchó por sacar adelante a sus familias.