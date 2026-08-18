Las orquestas y una merienda popular serán los platos fuertes de las fiestas en Villaflor

Villaflor, localidad perteneciente al municipio de Muelas del Pan, tiene ya todo listo para celebrar por todo lo alto del 18 al 23 de agosto sus tradicionales fiestas veraniegas en honor a San Mateo con un programa amplio, variado e interesante, que a buen seguro atraerá la atención y participación no sólo de los vecinos y emigrantes, sino también de los allegados y forasteros. Un pueblo con solo 13 empadronados que durante las fiestas superara los 300 residentes.

Villaflor es un pueblo con mucha historia. Está asentado en la margen derecha del río Esla, en la comarca de Aliste, y siempre perteneció al Ayuntamiento y a la parroquia de la Iglesia Visigótica de San Pedro de la Nave en la Tierra del Pan, hasta verse separado del Consistorio y del templo con la construcción del Salto de Ricobayo entre 1929 y 1934. Fue entonces cuando el embalse se convirtió en una barrera infranqueable para sus vecinos y feligreses.

Los festejos de San Mateo comenzarán hoy martes 18 de agosto, a las 21.30 horas, con la cena de hermandad y convivencia en homenaje a los jubilados empadronados que tendrá lugar en el moleño Centro de Turismo Rural El Vedal (antiguo restaurante Tomasita) por cortesía del Ayuntamiento de Muelas del Pan, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Luis Alberto Miguel.

La jornada nocturna del miércoles 19 de agosto se abrirá con la puesta en escena de la comedia "De sorpresa en sorpresa", representada por la compañía de teatro "Fantasía" de Zamora. Después de la obra, será el momento de disfrutar todos juntos de la primera noche de fiestas por todo lo alto con buena música en la plaza del pueblo hasta que el cuerpo aguante.

Juegos tradicionales y de agua para iniciar jueves 20, a las 12.00 horas. Un día donde poder volver a ser niños jugando al pañuelo, la soga, la comba y la guerra del agua. Para las 19.00 horas está programado el pregón que dará el pistoletazo de salida a un fin de semana cargado de emociones. La merienda popular tendrá lugar a las 21.00 horas. y se pueden adquirir los tickets en el local social de Villaflor hasta acabar existencias. El fantástico bingo tendrá lugar a las 23.00 horas, para continuar con la primera verbena popular que amenizará la orquesta Angelus.

El viernes 21, a las 12.30 horas, concurso de dibujo para los más pequeños. Sobremesa de campeonato de tute y a las 16.30 horas hinchables para todas las edades y pinta caras para los más peques: "Nos lo pasaremos en grande saltando todos juntos durante toda la tarde". Y cuando ya estén cansados de saltar, a refrescarse todos con la fiesta de la espuma. Además, a las 19.00 horas habrá concurso de calva. Llegada la media noche turno para el concurso de disfraces, categorías infantil y adultos, para los más atrevidos. A continuación a disfrutar de la segunda verbena popular con la orquesta Medianoche hasta altas horas de la madrugada.

La santa misa oficiada por el párroco don José Manuel abrirá los actos del sábado 22 a las 13.00 horas. Se aprovechará la sobremesa para jugar la final del campeonato de tute. A la 17.00 horas, destacan desde el Ayuntamiento, "preparad todos vuestros bañadores para pasarlo en grande durante toda la tarde refrescándonos, deslizándonos y saltando en los mejores hinchables de agua para todas las edades". El clásico partido de fútbol entre solteros y casados de Villaflor se disputará a las 19.30 horas en el Pabellón Cubierto Francisco Áñez de Muelas del Pan. A las 20.00 horas merienda para los más pequeños del pueblo. La tercera y ultima verbena estará amenizada por la disco móvil Última Fase. Para todo el que aguante se repartirá chocolate caliente y bizcochos para reponer fuerzas.

El broche de oro a las fiestas de San Mateo tendrá lugar el domingo 23 de agosto. Se ha programado a las 13.00 horas un concurso de tortillas de patata y otro de repostería, con la posterior degustación de todos los participantes, acompañados de vino, refrescos y buena música para despedir los festejos por todo lo alto. Los amantes de la buena música y del baile, de la fiesta en estado puro, tienen estos días una cita obligada en Villaflor.