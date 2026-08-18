Ocho alumnos rehabilitan el pueblo deshabitado de Otero de Sariegos a través de un Programa Mixto de Formación y Empleo

Ocho alumnos, siete mujeres y un hombre, participan en el proyecto ‘Rehabilitación en Otero de Sariegos’, desarrollado por el Ayuntamiento de Villafáfila. Con una inversión de 171.869 euros, el programa permite combinar formación teórica y práctica remunerada en albañilería y revestimientos con trabajos de mejora en las calles del pueblo deshabitado bajo la guía de dos docentes.

Sin convocatoria de prensa, la Junta de Castilla y León ha informado a través de una nota de la presencia del consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de la visita al Programa Mixto de Empleo y Formación ‘Rehabilitación en Otero de Sariegos’.

El programa comenzó en marzo y se prolongará durante nueve meses, hasta finales de noviembre de 2026, permitiendo a los participantes compatibilizar la formación con la práctica profesional remunerada. El principal objetivo de estos programas es mejorar las posibilidades de inserción laboral de las personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en Castilla y León, proporcionándoles una cualificación profesional adaptada a las necesidades reales del mercado de trabajo.

Quiñones visita el Programa Mixto en Otero de Sariegos / Cedida

En el caso de Otero de Sariegos, la finalidad del proyecto es la pavimentación y nivelación de la calle de la Cuesta y la calle del Medio, mediante la instalación de aceras y actuaciones destinadas a mejorar la accesibilidad de estos viales. De esta forma, el programa contribuye tanto a la adquisición de una cualificación profesional y experiencia laboral por parte de los participantes como a la mejora de la calidad del espacio urbano y del bienestar de los vecinos.

El proyecto cuenta con una subvención de 171.869 euros concedida por la Junta. El Ayuntamiento de Villafáfila es ya un referente en el desarrollo de este tipo de iniciativas, tras haber ejecutado con éxito otros Programas Mixtos vinculados a la jardinería y los viveros en los años 2021 y 2024.

En la provincia de Zamora, la programación 2025-2026 ha permitido poner en marcha 44 Programas Mixtos de Empleo y Formación dirigidos a 392 alumnos, con una inversión superior a los 6,2 millones de euros y la contratación de 87 docentes encargados de impartir esta formación. Para facilitar el inicio de los proyectos, la Junta de Castilla y León anticipó en diciembre cerca de la mitad de la financiación prevista, garantizando la liquidez necesaria a las entidades beneficiarias.

Programa Mixto en Otero de Sariegos / Cedida

Suárez-Quiñones ha destacado el doble objetivo de estos programas, que ofrecen una cualificación profesional y experiencia laboral a sus participantes al tiempo que permiten desarrollar actuaciones de mejora en los municipios del medio rural. En 2026, la Junta ha desarrollado 242 programas en la Comunidad con una inversión superior a 48 millones de euros y han permitido la contratación de más de 2.800 personas

En los últimos años, estos programas han incorporado novedades como su vinculación con certificados de profesionalidad, el refuerzo de la formación digital y la orientación hacia competencias verdes y sostenibles, además de la atención a nuevos colectivos prioritarios. Esta evolución permite ampliar el alcance del programa con el objetivo de generar empleo, mejorar las oportunidades de futuro de las personas más vulnerables y contribuir a la mejora de los servicios y del entorno en el territorio.

El presupuesto destinado al Programa Mixto de Empleo y Formación en Castilla y León muestra una tendencia claramente ascendente. En 2025, la Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio realizó una inversión histórica para la programación 2025-2026, con más de 48 millones de euros, que permitió financiar 242 proyectos de interés público distribuidos por las nueve provincias de la Comunidad. Estos programas han tenido una importante repercusión en el empleo y la dinamización local, facilitando la contratación de más de 2.800 personas en situación de desempleo en Castilla y León.