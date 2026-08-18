La Junta da carpetazo a una planta de producción de biogás en Coreses

La Asociación Coresana "está de enhorabuena" tras hacerse oficial el fin del procedimiento de solicitud de autorización ambiental para una planta de producción de biogás/ biometano, en Coreses y archivar la Junta las actuaciones. La empresa Norbiogas Biometano III, S.L. puede interponer un recurso en el plazo de un mes.

Sin embargo, la Asociación Coresana piensa que "no lo harán dadas las normativas vigentes que no pueden cumplir en ningún caso. Queremos recalcar que no estamos en contra de la tecnología que supone el biogás/ biometano sino de proyectos mal planteados que no tienen en cuenta ni las leyes, ni el entorno ni las personas que viven en él".

Desde la Asociación Coresana agradecen a "todos los socios que han estado en cada paso haciendo alegaciones o manifestándose y dando el apoyo necesario para llegar a esta noticia aun cuando había voces que decían que la cosa estaba hecha". Así como al equipo de gobierno y al alcalde de Coreses "por asistir a las sesiones informativas y revisar los proyectos que se planteaban y las normativas vigentes, y actuar finalmente junto con la Asociación y los vecinos para asegurar que tanto Coreses como las empresas agroalimentarias del Polígono estén seguras". Y a la Federación Zamora en Pie y a Pilar Calvo la abogada que colabora con la Federación.

El objetivo ahora es "continuar trabajando para que la planta de biogás que quieren realizar en la antigua gravera de la Diputación de Zamora vaya por el mismo camino. No entendemos por qué la Junta de Castilla y León así como la Diputación dan luz verde a proyectos inviables que además de no suponer el avance de la provincia conllevarían el desfalco de nuestros recursos energéticos y que supondrían una mayor despoblación. Ojalá los esfuerzos se centraran en proyectos que fijaran población y dieran prosperidad a nuestra tierra".

Se destaca el ejemplo del pueblo de Coreses "por todo el esfuerzo, que además es un ejemplo de como David puede vencer a Goliat aunque todo el mundo nos dijera lo contrario. Esperamos que esto sirva de ejemplo para otros pueblos que estén en este proceso y desde aquí nos comprometemos a dar todo el apoyo necesario".