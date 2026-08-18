Jacinto Thoryo, el zamorano que marcó el movimiento anarquista en la Barcelona de los años 30

Jacinto Toryho estuvo en el centro de algunos de los acontecimientos políticos y periodísticos más relevantes del siglo XX en España. Escribió en diarios de todo el país, llegó a ser uno de los líderes del sindicato catalán "Solidaridad Obrera" , participó activamente en propaganda del movimiento libertario y, en su exilio, edificó una extensa carrera profesional en Argentina. Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho que esta figura del anarquismo pase casi al olvido.

Un joven José Miguel Fernández Barreira se topó con este personaje durante la lectura de "Del triunfo a la derrota" y en posterior lecturas de volúmenes sobre anarquismo. El ya periodista vasco publicó, hace unos años, el volumen "Años de hierro", donde recopilaba artículos sobre los orígenes y desarrollo de la II Guerra Mundial firmados por Jacinto Toryho. A mayores, el investigador durante un lustro ha profundizado en la vida y en la huella del poliédrico Toryho, una labor que ahora se materializa en la primera biografía del periodista, "Jacinto Toryho: ¡Habla la revolución!".

El investigador y periodista José Miguel Fernández, que ha publicado la primera biografía sobre Jacinto Toryho / Cedida / LZA

"Cuando yo empecé a escribirlo ni siquiera se sabía donde había nacido ni en qué año", apunta José Miguel Fernández Barreira. Existía un cierto consenso en situar sus orígenes en la comarca zamorana de Tierra de Campos, pero sin una precisión definitiva. En su rastreo pudo concretar que nació en el municipio de Villanueva del Campo en 1909.

La trayectoria de Toryho no tuvo una evolución ideológica lineal. Estudió en el Seminario de Valderas (León) y comenzó a escribir siendo muy joven, antes incluso de la proclamación de la Segunda República. Sus primeras colaboraciones estuvieron vinculadas a los movimientos agrarios de la España interior. En esta etapa su firma apareció en cabeceras de Salamanca, Valladolid, Valencia y otros puntos del país.

Durante los primeros meses de la República llegó incluso a participar como propagandista del nuevo régimen y a intervenir en mítines celebrados en Madrid.

Su pensamiento experimentó después un brusco viraje. En 1931 adoptó posiciones marcadamente conservadoras y, en algunos asuntos, muy próximas a la derecha. Sin embargo, en la primavera de 1932 sus propios artículos evidencian una transformación hasta aparecer ya vinculado a las Juventudes Libertarias.

El investigador califica de "llamativa" su implicación en la proclamación del Estado Catalán en octubre de 1934. "Su papel fue muy relevante, es muy desconocido y creo que sin él no hubiera llegado a producirse".

El periodista zamorano estuvo detrás de la canción "A las barricadas" y en algunas de sus publicaciones se la atribuye, aspecto que cuestiona su biógrafo: "No es verdad porque la música era la adaptación de una canción polaca y la letra no la escribió él que podamos certificarlo. Pero sí fue decisivo para popularizar la canción y llevarla de Madrid a Barcelona", subraya Fernández Barreira.

Su protagonismo y poder crecería todavía más durante la Guerra Civil, ya que Toryho se convirtió en una de las figuras centrales de la comunicación y la propaganda del anarquismo catalán.

Su influencia aumentó al asumir la dirección del periódico del sindicato "Solidaridad Obrera", durante la contienda "el diario más vendido de la zona republicana" afirma el estudioso. El cargo que ostentaba le permitió codearse con los dirigentes políticos de distintas tendencias y situarse en el centro de la vida pública catalana. La biografía también recoge su papel en los Hechos de Mayo de 1937, sus relaciones con representantes soviéticos en Barcelona y su contacto con Vladímir Antónov-Ovséyenko, el cónsul de la Unión Soviética en la ciudad.

Jacinto Toryho, en el centro, en una redacción en Barcelona. / Cedida / LZA

La derrota republicana abrió una nueva etapa de casi cuatro décadas fuera de España del terracampino, un período que ha resultado más complejo de reconstruir en la biografía.

El estudioso, que estima que en Toryho influyeron los regeneracionistas, fundamentalmente Joaquín Costa e ideológicamente Valeriano Orobón Fernández y Diego de Santillán, ha podido comprobar que el zamorano en 1940 empezó a escribir nuevamente. Se vinculó con La Razón, "el diario vespertino de Buenos Aires, que era el más vendido de América Latina", donde sigue su máxima de "el reportaje como arma" de propaganda social y donde también fue "reportero de sucesos antes de ascender al cuerpo directivo" del medio.

El acercamiento a Toryho no pretende, según insiste su biógrafo, construir una imagen idealizada. "No he escrito una vida de santos", señala al tiempo que le describe como una persona "encantada de conocerse", una característica que complicó algunas de sus relaciones tanto dentro como fuera del movimiento libertario.

Jacinto Toryho, un periodista libre con un amplio recorrido vital.